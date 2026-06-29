ARGE Eigenheim: Erneuter Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen schwächt langfristige Finanzierung des Wohnbaus

Wien (OTS) -

Das Land Niederösterreich hat erneut Wohnbauförderungsdarlehen veräußert. Nach dem Verkauf eines Kreditpakets im Nominalwert von 300 Millionen Euro im Vorjahr wurde nun die zweite Tranche der angekündigten Verkäufe umgesetzt: Wohnbauförderungsdarlehen im Wert von 400 Millionen Euro wurden verkauft, der Erlös beträgt 300 Millionen Euro. Der Verkauf und der nicht zweckgebundene Einsatz des Verkaufserlöses schwächt aus Sicht der ARGE Eigenheim den Wohnbau in Niederösterreich.

Die Rückflüsse aus Förderdarlehen bilden eine wesentliche Grundlage für die langfristige Finanzierung neuer Wohnbauprojekte. Durch den Verkauf dieser Forderungen werden künftige Rückflüsse reduziert und damit die Möglichkeiten eingeschränkt, dauerhaft leistbaren Wohnraum zu schaffen.

„Wer heute Wohnbauförderdarlehen verkauft, nimmt dem Wohnbau die Finanzierung von morgen.

Gerade in Zeiten steigender Wohnkosten braucht es ein starkes und dauerhaft abgesichertes Fördersystem statt kurzfristiger Budgetmaßnahmen.“ betont ARGE-Eigenheim-Obfrau Isabella Stickler.

Gerade angesichts des steigenden Wohnraumbedarfs und der angespannten Situation am Wohnungs-markt seien die Mittel dringend erforderlich, um neue leistbare Wohnungen zu errichten und bestehende Wohnangebote weiterzuentwickeln.

„In Zeiten eines zunehmenden Wohnungsmangels wird jeder zusätzliche Euro für die Schaffung von leistbarem Wohnraum benötigt. Die Erlöse aus dem Verkauf der Wohnbauförderungsdarlehen sollten daher wieder dem gemeinnützigen Wohnbau zugutekommen, um auch künftig ausreichend leistbare Wohnungen für die Menschen in Niederösterreich bereitstellen zu können“,

erklärt Christian Rädler, GBV-Landesgruppenobmann Niederösterreich.

Die ARGE Eigenheim fordert daher erneut, die Wohnbauförderung langfristig abzusichern und sicherzustellen, dass ausreichende Mittel für Neubau, Sanierung und die Schaffung leistbaren Wohnraums zur Verfügung stehen.

Sollte das Land weiterhin Wohnbauförderungsdarlehen veräußern, müsse gewährleistet sein, dass die erzielten Erlöse wieder in die Wohnbauförderung und den gemeinnützigen Wohnbau investiert werden.

Ein Verkauf von Förderdarlehen mag kurzfristig budgetäre Spielräume schaffen, kann jedoch kein Ersatz für eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung des Wohnbaus sein.

Über die ARGE Eigenheim

Der nicht auf Gewinn gerichtete Verein „Arbeitsgemeinschaft Eigenheim“ ist die Plattform für rund 100 Wohnbauunternehmen aus allen neun Bundesländern in Österreich. Neben dem Ziel, vor allem die Eigentumsbildung zu ermöglichen und zu unterstützen steht der Erfolgsaustausch zwischen den Unternehmen der ARGE im Fokus.

www.argeeigenheim.at