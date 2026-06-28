SPÖ-Seltenheim zur Graz-Wahl: Sehr schmerzliches Ergebnis für Doris Kampus und die Grazer SPÖ

Wien (OTS) -

Die Grazer SPÖ hat bei der heutigen Gemeinderatswahl an Stimmen verloren und beide Wahlziele verfehlt. Dazu sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim: „Die Gemeinderatswahl in Graz hat leider ein sehr schmerzliches Ergebnis für die Grazer SPÖ gebracht. Doris Kampus, die viel für Graz geleistet hat und über viel Expertise und Sozialkompetenz verfügt, hat mit ihrem Team auf Themen wie Gesundheit und Pflege gesetzt und ein klares inhaltliches Angebot gemacht, das nicht angenommen wurde. Sie und ihr Team hätten ein besseres Ergebnis verdient, aber das Votum der Grazerinnen und Grazer ist zur Kenntnis zu nehmen“, so Seltenheim heute, Sonntag, nach dem vorläufigen Ergebnis gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Jetzt gehe es darum, die nächsten Schritte zu setzen und das Ergebnis zu analysieren: „Bei der heutigen Gemeinderatswahl ist es um die Zusammensetzung des Gemeinderats in Graz gegangen. Die Ursachen für dieses Ergebnis sind auf dieser Ebene zu analysieren“, so Seltenheim, der darauf hinweist, dass Doris Kampus in einem Statement bereits klargestellt hat, dass morgen in einer Sitzung über weitere Schritte beraten wird. „Ich bin überzeugt, dass die Grazer SPÖ die richtigen Schlüsse aus dem Ergebnis zieht und alles tun wird, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.“

Auf Österreich übertragbar sei das Ergebnis aus mehreren Gründen nicht, sagt Seltenheim. „Graz ist anders. Während die KPÖ bundesweit kaum eine Rolle spielt, ist es Elke Kahr mit einem Persönlichkeitswahlkampf gelungen, ihren Bürgermeisterinnen-Sessel zu verteidigen – nicht zuletzt auch dadurch, dass sie sozialdemokratische Kernthemen wie leistbares Wohnen gekapert hat und die Konkurrenz um sozial orientierte Wähler*innen in Graz größer ist als anderswo. Das hat die Ausgangslage für die SPÖ zusätzlich erschwert“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der in diesem Zusammenhang auf das Grazer Ergebnis bei der letzten Nationalratswahl 2024 hinweist, bei der die SPÖ 5,6 Prozentpunkte dazugewonnen und mit 21,9 Prozent der Stimmen gewonnen hat. (Schluss) lw