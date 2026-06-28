  • 28.06.2026, 18:31:02
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ÖAMTC: Abfahrt aus Spielberg in dichten Kolonnen

Speziell Baustellenbereich bei Leoben betroffen (OTS) - 

Pünktlich um 17 Uhr traten am Sonntag die ersten Gäste des Formel 1 Grand Prix die Heimreise an. Bald schon machte sich dies auf den Zufahrten zur S36, auf der S36 selbst und der Murtal Begleitstraße bemerkbar, so der ÖAMTC.

Trotz der enormen Verkehrslast ging die Abreise vorerst weitgehend reibungslos vonstatten. Der Verkehr kam allerdings Richtung Westen bei Judenburg, in Richtung A9 im Nahbereich von Spielberg und vor dem Knoten St. Michael ab Kraubath ins Stocken. In weiterer Folge staute es vor der S6-Baustelle bei Leoben. In Niederösterreich verzeichnete der Club noch vor dem Pulk aus Spielberg zähen Kolonnenverkehr zwischen Gloggnitz und Neunkirchen. Für die kommenden Stunden erwarten die ÖAMTC-Verkehrsexperte allerdings eine weitere Zunahme des Verkehrsaufkommens.

(Schluss)
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