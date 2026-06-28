„50. Tage der deutschsprachigen Literatur“ – Lena Schätte gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2026

Wien (OTS) -

Nach drei spannenden Lesetagen bei den „50. Tagen der deutschsprachigen Literatur“ im Landesstudio Kärnten fand heute die Preisverleihung im ORF-Theater in Klagenfurt statt. Insgesamt wurden sechs Preise vergeben. Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2026, dotiert mit 30.000 Euro, ging an Lena Schätte. Sie konnte mit ihrem Text „Was wir tragen“ die Jury überzeugen. Sie las auf Einladung von Thomas Strässle.



Den Kelag-Preis, gestiftet von der Kärntner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in der Höhe von 15.000 Euro, erhielt Kinga Tóth. Sie las auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant.

Der Deutschlandfunk-Preis, dotiert mit 12.500 Euro, ging an Ozan Zakariya Keskinkiliç – eingeladen von Mara Delius.



Der 3sat-Preis, in der Höhe von 7.500 Euro, gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm der vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF, ORF, SRG und ARD, ging an Magdalena Schrefel, eingeladen von Laura de Weck.



Der BKS Bank-Publikumspreis, der über eine Online-Abstimmung ermittelt wird und mit 7.000 Euro dotiert ist, ging an Lena Schätte. Eingeladen wurde sie von Thomas Strässle. Zudem erhielt sie den zum zweiten Mal vom Kulturfestival Carinthischer Sommer 2026 vergebenen, mit 3.000 Euro dotierten Preis „Festivalschreiber:in“, der an den BKS Bank-Publikumspreis gekoppelt ist. Sie ist somit dreifache Preisträgerin bei den „50. Tagen der deutschsprachigen Literatur“.



„Dieses Jubiläum hat eindrucksvoll bewiesen, warum die ‚Tage der deutschsprachigen Literatur‘ seit Jahrzehnten unverzichtbar sind. Die Qualität der Texte, die Jury-Debatten und das Publikum haben diesen Wettbewerb zu einem vollen Erfolg gemacht – und die hervorragende Arbeit von ORF Kärnten und 3sat hat dafür gesorgt, dass diese besonderen Momente weit über Klagenfurt hinaus sichtbar waren. Darauf bin ich als Gastgeberin im ORF-Landesstudio Kärnten sehr stolz“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.



Alle Informationen und Fotos rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis unter: bachmannpreis.ORF.at