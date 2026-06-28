Sommerabend voller Begegnungen: HYPO NOE lud nach Grafenegg

St. Pölten (OTS) -

Unter dem Motto „Summertime“ lud die HYPO NOE zur Generalprobe des neuen Programms des niederösterreichischen Tonkünstlerorchester in den Wolkenturm Grafenegg. Rund 1.100 Gäste – darunter Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – nutzten die Gelegenheit, gemeinsam einen stimmungsvollen Sommerabend bei bestem Sommerwetter in besonderem Ambiente zu verbringen.

Auch Finanzlandesrat Anton Kasser folgte der Einladung der HYPO NOE nach Grafenegg: „Ein gutes Miteinander ist die Grundlage für alles, was wir im Land erreichen wollen. Niederösterreich lebt davon, dass Menschen, Wirtschaft und Institutionen zusammenhalten, sich gegenseitig stärken sowie gemeinsam Ideen und Visionen umsetzen. Dafür braucht es auch starke Partnerinnen und Partner, wie etwa die HYPO NOE, die dieses Miteinander in Finanzfragen aber auch darüber hinaus leben.“

„Der heutige Abend ist vor allem ein Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser im Rahmen der Begrüßung: „Für Bankgeschäfte braucht es ein starkes Miteinander, Vertrauen und Verlässlichkeit – sowohl im persönlichen Austausch als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus sehen wir uns als HYPO NOE ganz bewusst als Partnerin für die Region. Ein gutes Miteinander heißt für uns daher auch: Verantwortung zu übernehmen – für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Weiterentwicklung Niederösterreichs und dazu leisten wir unseren Beitrag, indem wir regionale Projekte finanzieren aber auch bewusst kulturelle und sportliche Initiativen im Land unterstützen.“

Den glanzvollen Höhepunkt des Abends bildete die Generalprobe vom neuen Tonkünstler-Programm „Summertime“. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Fabien Gabel und mit Pianist Yaron Herman entführte das Publikum in die Welt zeitloser Melodien. Mit Klassikern aus dem „Great American Songbook“, darunter Werke von George Gershwin und Cole Porter, wurde ein musikalischer Bogen gespannt, der Generationen verbindet und Emotionen weckt. Ergänzt wurde das Programm durch eindrucksvolle Orchesterwerke – unter anderem mit Musik aus Alfred Hitchcocks „Vertigo“ sowie der klangvollen Vielfalt von Kurt Weill.

Zusammengefasst in Kürze:

HYPO NOE Veranstaltung in Grafenegg: Rund 1.100 Gäste besuchten einen Sommerabend im Wolkenturm Grafenegg im Rahmen eines Kunden- und Partner-Events unter dem Motto „Summertime“.

Netzwerk- und Kundenpflege: Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzten die Veranstaltung für Austausch und persönliche Begegnungen in einem hochwertigen kulturellen Umfeld.

Prominente Teilnahme: Auch Niederösterreichs Finanzlandesrat Anton Kasser war vor Ort und betonte die Bedeutung von Zusammenarbeit und starken Partnerschaften im Land.

Kulturelles Highlight: Konzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter Fabien Gabel mit Pianist Yaron Herman, inklusive Werke aus dem „Great American Songbook“ sowie klassischen und orchestralen Stücken.

Markenbotschaft & Kundendank: Veranstaltung diente als Dankeschön an Kund:innen und unterstreicht die Bedeutung von Vertrauen, persönlichem Austausch und nachhaltiger Entwicklung.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A2' durch Moody‘s zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der „Prime“-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.