90 Jugendliche starten heuer Lehre beim Bundesheer

Wien (OTS) -

Im September 2026 starten rund 90 weibliche und männliche Jugendliche mit einer Lehre beim Bundesheer. Die Ausbildung erfolgt in einer Vielzahl von Berufen – von Elektrotechnik, Verwaltungsassistenz und Betriebslogistik bis hin zur Luftfahrzeugtechnik. Die heurigen Lehrstellen sind in allen Bundesländern mit Ausnahme vom Burgenland und Vorarlberg. Die Ausbildungsstellen sind sowohl in Kasernen als auch in Einrichtungen des Bundesheeres wie etwa Seminar- und Ausbildungszentren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Lehre mit Matura zu absolvieren.

Derzeit werden österreichweit 237 Lehrlinge in insgesamt 35 verschiedenen Lehrberufen ausgebildet. Das Angebot reicht von technischen Berufen wie Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Informationstechnologie und Metalltechnik über Dienstleistungsberufe wie Berufsfotografie, Hotel- und Gastgewerbeassistenz oder Systemgastronomie bis hin zu traditionellen Handwerklichen Berufen wie Tischlerei, Sattlerei oder Buchbinderei. Im Verwaltungsbereich stehen unter anderem Lehrberufe in der Betriebslogistik, Immobilienwirtschaft sowie die Ausbildung zur Verwaltungsassistenz offen.

Die Ausbildung erfolgt in modernen Werkstätten und Ausbildungsstellen und wird von erfahrenen Fachkräften begleitet. Neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen legt das Bundesheer besonderen Wert auf die Förderung von Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Disziplin.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont die Bedeutung der Lehrlingsausbildung: „Das Bundesheer ist der vielfältigste Lehrlingsausbilder des Bundes. In mehr als 50 Lehrberufe darf das Bundesheer junge Menschen ausbilden. Damit kann der Grundstein für eine spannende berufliche Zukunft gelegt werden. Es ist mir ein besonderes Anliegen, das Interesse an den vielfältigen und spannenden Ausbildungsmöglichkeiten beim Bundesheer zu wecken und darüber zu informieren.“ Nicht jeder mögliche Lehrberufe wird jedes Jahr angeboten. Auch wird nicht jeder Lehrberuf an jedem Standort oder jedem Bundesland angeboten.

Ein wesentlicher Vorteil einer Lehre beim Bundesheer ist die Verbindung von praxisorientierter Ausbildung und attraktiven Zukunftsperspektiven. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bestehen vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung sowie zur Übernahme in ein dauerhaftes Dienstverhältnis. Darüber hinaus profitieren die Auszubildenden von einem sicheren Ausbildungsumfeld und den sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes.

Weiterführende Informationen:

Lehre | Karriere beim Bundesheer