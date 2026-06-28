ASFINAG: Stärkste Juni-Hitzewelle in Österreich setzt auch den Autobahnen zu

Wien (OTS) -

Die außergewöhnlich hohen Temperaturen in Österreich – der Juni-Hitzerekord wurde bereits am Samstag mit 39,3 Grad gebrochen – setzt auch den Fahrbahnen auf Österreichs Autobahnen vermehrt zu. Vor allem auf der A 1 Westautobahn traten bereits mehrere Schäden auf. Zuletzt passierte das bei Haag in Niederösterreich, wo sich Samstagnachmittag die Betonplatten so stark ausdehnten, dass sie sich über alle drei Fahrstreifen aufwölbten.

Die ASFINAG ersucht alle Autofahrerinnen und Autofahrer um erhöhte Vorsicht. Denn diese Schäden sind bei so hohen Temperaturen weder vorhersehbar noch vermeidbar. Die ASFINAG hat daher die Kontrollfahrten verstärkt, um bei Verdachtsfällen sofort die geeigneten Maßnahmen setzen zu können. Ist der Schaden bereits eingetreten, wird die betroffene Stelle abgefräst und neu befüllt. Innerhalb von 24 Stunden ist die Stelle dann wieder befahrbar.

Auch bei Haag wurde bereits ab Samstagabend gearbeitet, bis Sonntagabend wird der Fahrbahnschaden behoben sein. Weil nur ein Fahrstreifen befahrbar blieb, bildete sich am Sonntag ein Rückstau von etwa zwei Kilometern.