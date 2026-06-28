Endlich: Marktamt lädt am 4. September wieder zur „Langen Nacht der Wiener Märkte“

Wien (OTS) -

Marktfans aufgepasst: der letzte Freitag in den Ferien gehört auch heuer wieder den Wiener Märkten: Am 4. September 2026 veranstaltet das Marktamt bereits zum fünften Mal die Lange Nacht der Wiener Märkte. Nach dem riesigen Erfolg des Vorjahres mit über 227 000 Besucher*innen wird es auch heuer neben frischem Obst und Gemüse und anderer Köstlichkeiten inklusiver Gastronomie ein buntes Programm für die ganze Familie geben.

Die Lange Nacht der Märkte bekommt heuer Zuwachs. Neben allen 17 fixen Wiener Märkten sind diesmal drei Wochenmärkte neu dabei: der Wochenmarkt der Biobauern auf der Freyung, der Alszeilenmarkt und der Mazzuccomarkt in der Seestadt. Auch der Marktraum am Naschmarkt feiert heuer seine Premiere bei der Langen Nacht. Insgesamt erwarten die Besucher*innen damit voraussichtlich mehr als 150 Stunden Kunst und Kultur auf Wiens Märkten.

„Die Lange Nacht der Märkte ist längst einer der beliebtesten Fixpunkte zum Ferienende in Wien. Dass heuer noch mehr Märkte teilnehmen und dass das Kulturprogramm nochmal gesteigert wird, macht diese Auflage zur bisher größten. Ich freue mich auf einen vollen und lebendigen 4. September auf unseren Märkten“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Mit der Langen Nacht wollen wir das Angebot auf unseren Märkten noch mehr in das Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener bringen, den Bekanntheitsgrad steigern und so neue Kund*innen gewinnen“, lädt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zu dieser speziellen Veranstaltung.

Mehr als 150 Stunden Kunst und Kultur

Dem Erfolgsrezept der vergangenen Jahre folgend wird das verlängerte Einkaufserlebnis abermals in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Diesmal wird das Kulturangebot nochmal gesteigert: Mehr als 150 Stunden Kunst und Kultur an einem Abend sind geplant: Verschiedenste Künstler*innen und unterschiedliche Show-Acts werden dem Event ein fröhliches, unbeschwertes Flair verleihen, welches die Besucher*innen zum Flanieren und Verweilen animieren und auch neue Zielgruppen anlocken soll. Die Gäste erwartet Night-Shopping auf höchstem Niveau.

Über 227.000 begeisterte Besucher*innen im Vorjahr

Die Lange Nacht der Wiener Märkte wurde im vergangenen Jahr vom Marktamt zum vierten Mal organisiert. Der große Erfolg dieser Veranstaltung lässt sich an den Besucher*innenzahlen ablesen, haben sich diese seit der Premiere im Jahr 2022 verdreifacht. Begonnen mit 82.500 Besucher*innen sorgten bei der vierten Auflage im vergangenen Jahr sage und schreibe 227.000 Gäste für eine prickelnde Atmosphäre auf den Wiener Märkten.

230 Geschenkkörbe zu gewinnen

Die ersten 10.000 Besucher*innen erhalten bei den Marktamtsständen eine der begehrten Wiener-Märkte-Stoffsackerln. Wer bis 21.30 Uhr bereits zwei Märkte besucht und seine Stempelkarte abgestempelt hat, kann einen der begehrten 230 Geschenkkörbe mit köstlichen Marktprodukten gewinnen.

Am Programm für den 4. September wird mit Hochdruck gearbeitet, es wird laufend aktualisiert und findet sich ab Anfang August auf www.marktamt.wien.at