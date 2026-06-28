ÖAMTC: Hitzewelle setzt Straße und Gleisen zu

Wien (OTS) -

Temperaturen an die 40 Grad und glühender Asphalt: Die Hitzewelle setzt nicht nur Mensch und Tier zu, sondern auch der Infrastruktur, wissen die ÖAMTC-Expert:innen.

Eine erste wesentliche Schadensmeldung kam Samstagnachmittag von der West Autobahn (A1) im Baustellenbereich zwischen Haag und St. Valentin Richtung Linz, so dass derzeit hier nur ein Fahrstreifen befahrbar ist. Die Behebung der Schäden wird voraussichtlich noch mindestens bis 17.00 Uhr dauern, berichtet der ÖAMTC. Obwohl das Verkehrsaufkommen Sonntagvormittag gering war, standen Autofahrende zwei bis drei Kilometer zurück.



Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen ist mit einer Zunahme von Straßenschäden zu rechnen. Besonders gefährdet sind alte, mehrfach reparierte Straßen.

Der ÖAMTC rät, vorausschauend zu fahren und bemerkte Schäden unbedingt der Polizei oder der zuständigen Meistereien zu melden.

Die ÖBB appellierten bereits am Freitag, nicht unbedingt notwendige Bahnreisen in den kommenden Tagen zu verschieben oder zu vermeiden. Am Sonntag mussten einige Strecken gesperrt werden, etwa im Bezirk Landeck oder bei Hadersdorf am Kamp. Bahnreisenden wird empfohlen, sich vorab über ihre Verbindung zu informieren und längere Reisezeiten einzuplanen.

In Wien führten Gleisschäden auf der Donaufelder Straße zu Änderungen bei den Straßenbahnlinien 25, 26 und 27. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice .

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