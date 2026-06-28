„Gemma Zukunft“: Anmeldezahlen zur Halbzeit fast verdoppelt

Wien (OTS) -

Das Spaziergangsprogramm der Stadtentwicklung überholt sich wieder selbst! Über 120 Spaziergänge gibt es in der gesamten Saison von April bis Oktober und zur Halbzeit 2026 wurden bereits 1.100 Anmeldungen mehr verzeichnet als im Vorjahr. Das ist die beeindruckende Bilanz aus der aktuellen Gemma Zukunft-Saison. Auch im fünften Jahr in Folge freut sich das Team rund um Gemma Zukunft über anhaltend große Besucher*innenzahlen. Noch bis zum 25. Oktober 2026 können Interessierte bei zahlreichen Spaziergängen und Radtouren Wien aus einer neuen Perspektive entdecken. Das Beste: Die Teilnahme ist wie immer kostenlos, einzig eine Anmeldung ist erforderlich (über ticket.wien.gv.at/M18/gemma-zukunft/).

Zwischen Fußgänger*innenzonen und Gehsteigdiscos

Das Programm 2026 begeistert die Teilnehmenden mit einer bunten Themenvielfalt. Die Touren reichen von zentrumsnahen Stadtentwicklungsgebieten wie dem Village im Dritten oder Nord- und Nordwestbahnhof über Logistik-Standorte wie den Hafen Freudenau oder die Post-Zustellbasis am Fleischmarkt im 1. Bezirk. Sie zeigen dabei, was und wer zu einer funktionierenden Stadt beiträgt. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer zahlreiche Touren ganz im Zeichen der Mobilität: klimafitte Fußgänger*innenzonen, Radhighways und die Strecken neuer Straßenbahnlinien werden erkundet. Zum heurigen Finale lockt wieder eine 10-stündige Tour durch alle 23 Wiener Bezirke.

„Die Gemma-Zukunft-Touren sind mittlerweile liebgewonnener fixer Bestandteil der kostenlosen Angebote der Stadt Wien. Mich freut es sehr, dass das Angebot der MA18 so regen Zulauf hat und so viele Wienerinnen und Wiener ihre Stadt mit den Gemma-Zukunft-Touren neu entdecken wollen. Ich möchte mich bei den Mitarbeiter*innen der MA 18 für das abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm bedanken, es zeigt wie spannend Stadtentwicklung und Stadtplanung ist. Also wer jetzt noch nicht teilgenommen hat, sollte sich unbedingt anmelden“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Stadtentwicklung für alle

„Gemma Zukunft“ lädt seit 2022 dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen der Stadtplanung zu werfen. Die geführten Spaziergänge ermöglichen es den Teilnehmenden, Stadtentwicklung nicht nur theoretisch, sondern direkt vor Ort zu erleben – sei es auf Baustellen, in umgestalteten Straßen oder in geschützten Grünräumen. Geführt werden die Touren von zertifizierten Guides und Mitarbeiter*innen der Stadt, die interessante Projekte vor den Vorhang holen. Ein Vorwissen wird von den Teilnehmer*innen nicht benötigt. „Die heurige Saison „Gemma Zukunft“ macht sichtbar, wie vielfältig Stadtplanung und -entwicklung bisweilen ist. Neben Touren zu Kernthemen wie strategischen Planungsprozessen und Mobilität räumt die Stadt Wien auch einzigartigen Ereignissen wie dem Eurovision Song Contest im Programm Gemma Zukunft gebührend Platz ein. Ich freue ich mich über die breite Beteiligung an Gemma Zukunft“, so Clemens Horak, Abteilungsleiter der Wiener Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Highlight zum Auftakt mit ESC-Touren

Highlight der diesjährigen Touren war zu Beginn der Eurovision Song Contests – bei der Tour „Musiklegenden am Zentralfriedhof“ erfuhren Teilnehmende alles über verstorbene österreichische Musiklegenden. Bei den Gehsteigdiscos von Oliver Hangl und einem großartigen Baulückenkonzert mit der Band Naked Lunch wurde der Nordwestbahnhof zur Tanzfläche. Teilnehmende konnten sich auf das Großevent einstimmen und ganz bewusst die sichtbaren Spuren im öffentlichen Raum einer Veranstaltung in der Größenordnung beobachten – nicht zuletzt eine Stadt wahrnehmen, die über Wochen pulsiert und glitzert.

Touren im Juli, die Sie nicht verpassen dürfen

Wien bei Nacht

Nachtschwärmer*innen erkunden Wiens urbane Nacht: Vom Billa Praterstern aus führt DJ und Nachtmensch Eugene Quinn (Woosh) mit Humor und Offenheit durch die pulsierende Stadt bei Nacht. 4. Juli, 22:00 Uhr

Nachtschwärmer*innen erkunden Wiens urbane Nacht: Vom Billa Praterstern aus führt DJ und Nachtmensch Eugene Quinn (Woosh) mit Humor und Offenheit durch die pulsierende Stadt bei Nacht. 4. Juli, 22:00 Uhr Frauen bauen Stadt. Ein Spaziergang zu genderinklusiven Orten in Wien

In den letzten Jahren sind im öffentlichen Raum viele sensible, genderinklusive Orte entstanden. Bei dieser Tour werden einige dieser Projekte etwas genauer unter die Lupe genommen – vom Donaukanal zum Reumannplatz. Auf dem Programm stehen öffentliche Freiräume, die von Architektinnen und Stadtplanerinnen entwickelt wurden und die sich zum Ziel gesetzt haben, inklusive Räume für alle Stadtbewohner*innen zu schaffen. 7. Juli, 16:00 Uhr.

In den letzten Jahren sind im öffentlichen Raum viele sensible, genderinklusive Orte entstanden. Bei dieser Tour werden einige dieser Projekte etwas genauer unter die Lupe genommen – vom Donaukanal zum Reumannplatz. Auf dem Programm stehen öffentliche Freiräume, die von Architektinnen und Stadtplanerinnen entwickelt wurden und die sich zum Ziel gesetzt haben, inklusive Räume für alle Stadtbewohner*innen zu schaffen. 7. Juli, 16:00 Uhr. Buntes Hippviertel

Das Hippviertel zeigt, wie öffentlicher Raum durch Farbe, Begrünung und Klimamaßnahmen anders erlebbar wird. Neue Bäume, Wasserspiel und Trinkbrunnen sorgen für Abkühlung, bunte Sitzmöbel, Bodenbemalungen und Würfel-Elemente laden zum Verweilen ein. Die Tour macht sichtbar, wie Entsiegelung, Gestaltung und Verkehrsberuhigung Aufenthaltsqualität schaffen und das Grätzl klimafit machen. 23. Juli, 17:00 Uhr.

Zweite Hälfte der Saison 2026 im Zeichen der Begrünung

Grüne Infrastruktur weiter auszubauen, ist ein großes Anliegen der Wiener Stadtplanung. Im Gemma Zukunft-Herbst lässt sich das bei der Tour zur Renaturierung des Liesingbachs hautnah erleben (11. September, 16:00 Uhr): Bei einem Spaziergang entlang des Ufers erhalten die Teilnehmer*innen unmittelbare Einblicke in die laufenden Bauarbeiten. Expert*innen der Abteilung Wiener Gewässer vermitteln dabei spannende Hintergrundinformationen zur Baustelle und zeigen im bereits renaturierten Abschnitt das ökologisch intakte Gewässer und Naturjuwel. Bis 2027 wird das Renaturierungsprojekt vollständig umgesetzt. Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist und trotzdem Grün sehen will, ist bei der „Radtour ins südliche Grün: Tangentenpark und Böhmischer Prater“ (11. September, 15:00 Uhr) gut aufgehoben. Teilnehmende besuchen neue Bereiche grüner Infrastruktur im Süden von Wien. Apropos Grün: Viel davon ist jetzt auch im fertig gestalteten Favoritner Supergrätzl anzutreffen. Bei einem Spaziergang im Herbst erfahren wir mehr über die umgesetzten Verkehrslösungen (Diagonalfilter), Begrünungs-, und Kühlungsmaßnahmen sowie über die Aufenthaltsqualität und Nutzung des im Mai eröffneten Grätzls (20. Oktober, 16:00 Uhr).

Finale mit 10-Stunden-Tour durch alle 23 Bezirke

Zwei Mal pro Saison gehen Ambitionierte durch ganz Wien – an einem Tag. Dabei führt die Tour innerhalb von rund 10 Stunden durch alle 23 Bezirke. Wer Lust bekommen hat und im Herbst besonderes viele Schritte sammeln will, kann am 25.10. bei der „Ganz Wien Tour“ zu Saisonende teilnehmen. Die Teilnehmer*innen erwartet neben einem Muskelkater am Folgetag auch das ein oder andere Goodie.

Weitere Informationen und Anmeldung

Alle Touren, Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Veranstaltungsseite: https://ticket.wien.gv.at/M18/gemma-zukunft/

Mehr Hintergründe zur stadtplanerischen Initiative: https://www.wien.gv.at/stadtplanung/gemma-zukunft

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/