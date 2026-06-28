FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 30. Juni mit Kracher Niederlande – Marokko

Wien (OTS) -

Die FIFA Fußball-WM 2026 befindet sich in der Phase der Entscheidungsspiele, mögliche Verlängerungen und Elfmeterschießen inklusive: Weiter geht es live in ORF 1 am Dienstag, dem 30. Juni, um 3.00 Uhr (Anpfiff) mit einem echten Kracher. Die Niederlande treffen in Monterrey auf Marokko. Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger machen ab 2.00 Uhr im WM-Studio Nachtschicht, Dietmar Wolff und Michael Liendl kommentieren.

Das Kultduo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazwischen mit Updates aus den USA. Daniel Kulovits sorgt auf Ö3 für die Torgarantie.



Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.



Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.



Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.