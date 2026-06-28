Anpfiff für die „Kulinarik WM“: WienTourismus sucht das „Gericht des Jahres“

Wien (OTS) -

Parallel zur aktuell laufenden Fußball-WM der Herren nutzt der WienTourismus die internationale Aufmerksamkeit für ein neues, interaktives Social-Media-Format: Im Rahmen der „Kulinarik WM“ treten 32 Wiener Spezialitäten im K.-o.-Modus gegeneinander an. Ziel ist es, die Wiener Küche im Themenjahr „Vienna Bites. Küche. Kultur. Charakter“ digital erlebbar zu machen, die Community aktiv einzubinden und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Betrieben und Produzent:innen zu erhöhen.

Diese Medien-Info inklusive Bildmaterial online.

Mit der „Kulinarik WM“ überträgt der WienTourismus die Mechaniken eines globalen Sportgroßereignisses in einen strategisch konzipierten Content-Ansatz. Im Zentrum stehen nicht nur Reichweite und Interaktion, sondern vor allem die Aktivierung bestehender Partnerschaften sowie die Einbindung einer internationalen Zielgruppe. Die Wiener Küche wird dabei als identitätsstiftendes Element inszeniert, das sowohl traditionelle als auch alltagsnahe Angebote umfasst: Von Wiener Schnitzel über Tafelspitz und Käsekrainer bis hin zu Eismarillenknödeln treten bekannte Klassiker und beliebte Alltagsgerichte gegeneinander an – immer mit dem Ziel, Runde für Runde weiterzukommen.

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„Mit der Kulinarik-WM nutzen wir die internationale Aufmerksamkeit rund um die Fußball-WM gezielt für ein innovatives Content-Format, das Reichweite und Interaktion verbindet. Die Wiener Küche wird nicht nur inszeniert, sondern gemeinsam mit einer globalen Community erlebt und bewertet. Gleichzeitig schaffen wir zusätzliche Sichtbarkeit für unsere Partnerbetriebe und Produzent:innen, stärken bestehende Kooperationen und eröffnen neue Anknüpfungspunkte innerhalb unseres Netzwerks.“

Wiener Küche im Turniermodus

Das Teilnehmerfeld umfasst 32 kulinarische Highlights, die die Vielfalt der Wiener Küche widerspiegeln – traditionell wie überraschend, herzhaft wie süß. Mit dabei sind unter anderem: Wiener Schnitzel, Fiakergulasch, Leberkässemmel,Altwiener Suppentopf, Schweinsbraten, Sacherwürstel, Brettljause, Tafelspitz, Griessnockerlsuppe, Frittatensuppe, Eiernockerl, Krautfleckerl, Stelze sowie Süßspeisen wie Kaiserschmarren, Sachertorte, Apfelstrudel, Punschkrapfen oder Eismarillenknödel. So entsteht ein abwechslungsreiches Turnierfeld, das die Bandbreite der Wiener Kulinarik abbildet – von der Wirtshausküche bis zur Kaffeehaustradition.

Community entscheidet – Runde für Runde

Die Abstimmung erfolgt direkt über den Instagram-Kanal des WienTourismus (@vienna). In mehreren Turnierrunden entscheidet die Community per Voting in der Instagram Story über das Weiterkommen der Gerichte. Mit fortschreitendem Wettbewerb steigt die inhaltliche Verdichtung durch verstärkte Videoformate und Storytelling-Elemente. Der Turnierplan orientiert sich dabei an der Dramaturgie der Fußball-WM:

Start der K.-o.-Phase: 28. Juni 2026

28. Juni 2026 Achtelfinale: 4. Juli 2026

4. Juli 2026 Viertelfinale: 9. Juli 2026

9. Juli 2026 Halbfinale: 14. Juli 2026

14. Juli 2026 Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026

18. Juli 2026 Finale: 19. Juli 2026

19. Juli 2026 Am 20. Juli 2026 wird das „Wiener Gericht des Jahres“ bekannt gegeben.

Links