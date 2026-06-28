FPÖ-Guggenbichler: Grüne Doppelmoral bei Fiakern ist unerträglich

Wien (OTS) -

Die aktuellen Forderungen der Wiener Grünen nach einem Fahrverbot für Fiaker ab 30 Grad stoßen bei FPÖ-Tierschutzsprecher Udo Guggenbichler auf scharfe Kritik.

„Die Grünen führen die Wiener einmal mehr an der Nase herum. Die geltende 35-Grad-Grenze wurde während ihrer Regierungsbeteiligung beschlossen. Jetzt spielen sie plötzlich die großen Tierschützer und blenden ihre eigene Verantwortung völlig aus“, so Guggenbichler.

Der Schutz der Tiere steht außer Streit. Gleichzeitig darf Tierschutz nicht für politische Inszenierungen missbraucht werden. Die Grünen kritisieren heute genau jene Regelungen, die während ihrer Regierungszeit beschlossen wurden. Er fordert zudem einen runden Tisch zwischen Fiakern und der Stadt Wien, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu erarbeiten. „Wir Freiheitliche stehen für echte Lösungen statt grüner Inszenierung.“

Der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky ist gefordert, umgehend zu handeln. Auch die Bundesregierung ist gefordert, tätig zu werden. Tierschutz ist eine bundesweite gesetzliche Materie und darf nicht auf politische Symbolpolitik reduziert werden, appelliert Guggenbichler abschließend.