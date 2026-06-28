FPÖ-Nepp fordert verpflichtenden Hitzeschutz für vulnerable Gruppen

Wien (OTS) -

Auf völliges Unverständnis stößt bei FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat Dominik Nepp die Tatsache, dass an Wiener Schulen trotz Temperaturen von bis zu 35 Grad in den Klassenräumen mobile Klimageräte und Ventilatoren aus brandschutzrechtlichen Gründen verboten sind. „Es ist völlig inakzeptabel, dass Schüler und Lehrer bei Temperaturen wie in einer Sauna unterrichten und lernen müssen, während sich die Stadt Wien hinter Bürokratie und Vorschriften versteckt. Der Schutz der Kinder muss hier klar vor bürokratischen Auflagen gehen. Wenn Kinder bei über 30 Grad im Klassenzimmer sitzen, ist das kein normaler Schulbetrieb mehr, sondern eine unzumutbare Belastung“, so der Freiheitliche.

Wenn Kinder in überhitzten Klassenzimmern sitzen, ältere Menschen in ihren Wohnungen leiden und Patienten sowie Pflegebedürftige der Hitze ausgeliefert sind, dann braucht es keine ideologischen Debatten, sondern konkrete Lösungen. Wien braucht endlich eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive, fordert FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat Dominik Nepp.

Die FPÖ wird dazu im Wiener Gemeinderat konkrete Anträge einbringen. Im Mittelpunkt stehen der massive Ausbau der Fernkälte als energieeffiziente Kühlinfrastruktur für Wien, ein Ausbauplan für Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern, Pflegeheimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Amtsgebäuden sowie Förderungen für den Einbau von Klimaanlagen in privaten Wohnungen.

„Die Ludwig-SPÖ verschläft den Ausbau der Fernkälte und moderner Kühlinfrastruktur. Fernkälte und moderne Klimaanlagen sind kein Luxus, sondern ein wirksamer Schutz für Kinder, ältere Menschen und Kranke. Wien muss endlich handeln, statt ideologische Scheuklappen aufzusetzen“, appelliert Nepp.

Ebenso sind einfache Maßnahmen wie Ventilatoren, Beschattungssysteme und eine unbürokratische Nachtlüftung sofort zu ermöglichen. „Es kann nicht sein, dass Schulleiter zunächst Anträge stellen müssen, um Fenster über Nacht geöffnet zu lassen“ kritisiert der FPÖ-Obmann.