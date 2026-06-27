UNOS Tirol wählen Stefan Stillebacher zum neuen Landessprecher

Innsbruck/Wien (OTS) -

UNOS Tirol haben bei der gestrigen Landesmitgliederversammlung Stefan Stillebacher zum neuen Landessprecher gewählt. Er folgt damit auf Shari Kuen, die ihre Funktion nach rund zwei Jahren an der Spitze der Tiroler Landesgruppe zurücklegt und UNOS weiterhin als Mitglied verbunden bleibt.

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard gratuliert zur Wahl: „Mit Stefan Stillebacher übernimmt eine engagierte Unternehmerpersönlichkeit Verantwortung für UNOS Tirol. Er kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmerinnen und Unternehmer täglich stehen, und wird sich mit Nachdruck für bessere Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und mehr unternehmerische Freiheit einsetzen.“

Startup-Unternehmer und Jurist Stillebacher kündigte unmittelbar nach seiner Wahl einen klaren Kurs an: Im Mittelpunkt seiner Arbeit soll der direkte Austausch mit Tirols Unternehmerinnen und Unternehmern stehen. Geplant ist eine landesweite Unternehmertour, bei der Betriebe besucht und die konkreten Herausforderungen des Wirtschaftsstandortes Tirol vor Ort erhoben werden. Ziel sei es, nicht nur zuzuhören, sondern gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und diese konsequent in die politische Arbeit sowie in die Interessenvertretung einzubringen.

Ein besonderer Schwerpunkt werde dabei auf der Stärkung des Mittelstands sowie einer aktiven Mitgestaltung in der Wirtschaftskammer liegen. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer kennen die Probleme am besten. Unsere Aufgabe ist es, diese aufzunehmen und in konkrete Verbesserungen umzusetzen“, betonte Stillebacher.

Mit Blick auf die Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr stellt Stillebacher klar den Anspruch, dass die Wirtschaft innerhalb der NEOS Tirol eine starke und hörbare Stimme erhalten soll. Stillebacher will sich dafür einsetzen, dass die Anliegen von Unternehmerinnen und Unternehmern noch stärker in den politischen Mittelpunkt rücken und die wirtschaftliche Kompetenz der NEOS sichtbar vertreten wird.

„Tirol braucht weniger Bürokratie, mehr unternehmerische Freiheit und eine Politik, die die Leistung der Betriebe anerkennt. Dafür werde ich mich gemeinsam mit den UNOS mit voller Kraft einsetzen“, so Stillebacher abschließend.

Mit der Wahl endet zugleich die Amtszeit von Shari Kuen als Tiroler Landessprecherin. Seit 2024 setzte sie sich innerhalb von UNOS insbesondere für den Abbau bürokratischer Hürden, bessere Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum ein. Ein besonderes Anliegen waren ihr dabei die Stärkung von Unternehmerinnen und der Ausbau einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung.

„Shari Kuen hat wichtige Themen auf die politische Agenda gebracht und UNOS Tirol mit großer Leidenschaft vertreten. Besonders ihr Einsatz für Unternehmerinnen, bessere Kinderbetreuung und weniger Bürokratie hat unsere Arbeit in Tirol geprägt. Dafür danke ich ihr herzlich“, so Bernhard abschließend.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.