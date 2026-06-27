NEOS Wien gratulieren neu gewähltem JUNOS-Landesvorstand

Wien (OTS) -

Beim heutigen Landeskongress der JUNOS (Junge Liberale NEOS) wurde neben spannenden politischen Debatten auch ein neuer Vorstand gewählt. NEOS Wien gratulieren den engagierten JUNOS zur Wahl:

„Die JUNOS sind eine kritische, aber konstruktive Stimme im NEOS-Universum. Ich gratuliere Lisa Ficzko zur Wiederwahl als Wiener Landesvorsitzende und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Landesgeschäftsführer Philipp Kern.

Als Vorsitzende wurde Lisa Ficzko bestätigt. Sie ist 25 Jahre alt, studiert Wirtschaftsrecht und Politikwissenschaft und ist Bezirksrätin in der Inneren Stadt.

JUNOS wollen eine „Stadt der jungen Familien“

Die JUNOS sind die Jugendorganisation von NEOS, die sich für ein liberales Österreich einsetzt. Ihre Vision ist eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die Chancen hat, seine eigenen Träume zu verfolgen. Sie bieten eine Anlaufstelle für junge Menschen, um sich politisch zu engagieren und auch inhaltlich einzubringen, z. B. auch durch Anträge bei Bundes- und Landeskongressen. Die Programmatik der JUNOS fließt oft auch in NEOS-Programme ein.

Diskutiert wurde beim Landeskongress der Jungen Liberalen auch der Leitantrag „Stadt der jungen Familien“, der viele Forderungen enthält, die auch NEOS Wien in die Stadtregierung tragen – z. B. die Reform des Fördersystems für die Kindergärten oder die Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten, die sich auch im Regierungsprogramm der Aufschwungskoalition findet.