79. Rotkreuz-Hauptversammlung: Das Rote Kreuz ist verlässlicher Partner für alle Menschen in Not in einer instabilen Welt

Wien (OTS) -

Auf der Welt toben aktuell mehr als 130 bewaffnete Konflikte, Millionen Menschen sind von Gewalt, Vertreibung und Armut betroffen. „Die Welt ist eine andere geworden, als sie vor einigen Jahren noch war“, erklärt Gerald Schöpfer bei der 79. Rotkreuz-Generalversammlung am 27. Juni in Wien. Der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, der im Rahmen der Veranstaltung für eine weitere Amtsperiode einstimmig wiedergewählt wurde, betont dabei die Werte der größten humanitären Hilfsorganisation – Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität – und stellt klar: „In dieser instabilen Welt wollen wir ein verlässlicher Partner bleiben. Mehr Menschen als je zuvor benötigen die Hilfe des Roten Kreuzes – in Österreich und auf der ganzen Welt.“

Dank an Freiwillige, Mitarbeiter:innen und Unterstützer:innen

Menschen in Not hilft das Rote Kreuz an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Im Österreichischen Roten Kreuz engagieren sich 81.402 Freiwillige und 10.540 hauptberufliche Mitarbeiter:innen, außerdem 4.330 Zivildiener und 1.335 Teilnehmer:innen am Freiwilligen Sozialjahr. „Ein herzliches Dankeschön an alle! Wir sind da – dank Ihres Engagements und dem Beitrag von 1,16 Millionen unterstützenden Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern“, so der Rotkreuz-Präsident.

„Werden als Bittsteller im Kreis geschickt!“

Schöpfer mahnte bei der Rotkreuz-Hauptversammlung auch zu dringend nötigen Anpassungen bei Kranken- und Rettungstransporten: „Die ÖGK gewährt keine kostendeckenden Tarife und keine einheitliche Inflationsabdeckung. Wir führen die technische Abwicklung der Transporte durch, werden aber als Bittsteller zwischen den Verantwortungsträgern von ÖGK, Ländern, Städten und Gemeinden im Kreis geschickt. Ich habe der Landeshauptleute-Konferenz ein Aufforderungsschreiben geschickt, hier für eine klare Kompetenzen-Abgrenzung zu sorgen. Ein weiterer Schritt zur künftigen Finanzierung von Kranken- und Rettungstransporten könnte angesichts der zuletzt stark gestiegenen Treibstoffpreise die Befreiung von der Mineralölsteuer für Rettungsorganisationen sein.“

Leistungen des Österreichischen Roten Kreuzes in der Übersicht:

Rettungsdienst

Wenn es auf jede Sekunde ankommt.

Mit mehr als 3,2 Millionen Einsatzfahrten und mehr als 3,1 Millionen betreuten Patient:innen ist das Rote Kreuz täglich für Menschen in Not im Einsatz.

Blutspendedienst

Weil jede Blutspende Leben rettet.

Durch mehr als 329.599 Vollblutspenden wird die Versorgung der österreichischen Spitäler mit lebenswichtigen Blutprodukten gesichert.

Kurse, Aus- und Weiterbildung

Erste Hilfe kann Leben retten – regelmäßiges Auffrischen ist wichtig.

Frischen Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auf! Alle Informationen finden Sie unter: www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/erste-hilfe.

Katastrophenhilfe

Katastrophen, Krisen und bewaffnete Konflikte bringen Millionen Menschen weltweit in Not.

Das Rote Kreuz steht ihnen im In- und Ausland mit humanitärer Hilfe zur Seite.

Internationale Zusammenarbeit

Lokal engagiert, weltweit vernetzt.

Als Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung wirkt Hilfe weit über Österreichs Grenzen hinaus.

Pflege und Betreuung

Wenn der Alltag zu Hause zunehmend zur Herausforderung wird.

Das Rote Kreuz unterstützt und betreut Menschen mit Pflegebedarf und entlastet dabei auch ihre Angehörigen.

Jugendrotkreuz

Unterstützung, die junge Menschen stärkt.

Das Jugendrotkreuz begleitet Kinder und Jugendliche sowie Pädagog:innen und Jugendgruppenleiter:innen in Schulen und Jugendgruppen mit vielfältigen Angeboten.

Suchdienst

Wenn Familien durch Krisen, Kriege oder Katastrophen getrennt werden.

Das Rote Kreuz hilft bei der Suche nach Angehörigen und unterstützt Familien bei der Wiedervereinigung. Schicksalsklärungen und Rotkreuz-Nachrichten zählen zu den Kernaufgaben des Roten Kreuzes.

Verbreitung des Humanitären Völkerrechts

Das Schutzzeichen steht für Hoffnung und Sicherheit.

Das Rote Kreuz hilft in Krisen- und Konfliktgebieten, und sorgt dafür, dass das Schutzzeichen auch in Friedenszeiten geschützt bleibt. Informationen zu den anerkannten Zeichen werden in Vorträgen und Publikationen vermittelt.

Weltweites Netz

Das Österreichische Rote Kreuz ist Teil eines weltweiten Netzwerks von 191 Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Millionen Freiwillige engagieren sich weltweit für Menschen in Not. „Ich danke allen Menschen, die sich in Österreich und auf der ganzen Welt für das Rote Kreuz einsetzen“, betont Präsident Schöpfer. „Ihr Engagement macht es möglich, täglich Hilfe zu leisten und auch künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.“

Präsident Schöpfer verlieh besonders engagierten Mitarbeiter:innen Auszeichnungen. Die DDr. Lauda-Preise werden jedes Jahr feierlich im Rahmen der Hauptversammlung vergeben. Außerdem wurde Dr.in Gabriele Domschitz einstimmig als Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes wiedergewählt.

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Rotkreuz-Jahresbericht: Hier klicken

Fotos: Hier klicken. Credit: ÖRK/Markus Hechenberger