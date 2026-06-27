Terminaviso: Hintergrundgespräch mit BM Totschnig und SC Schneider zu aktuellen Umwelt- und Klimathemen

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider laden zu einem Hintergrundgespräch zum Themenbereich Umwelt und Klima. Im Mittelpunkt stehen ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026, aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene sowie umwelt- und klimapolitische Schwerpunkte im Doppelbudget 2027/28.



Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für O-Töne.



Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 08:30 Uhr

Wo: BMLUK, Raum 36, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Besuchereingang BMLUK)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 29. Juni 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Hintergrundgespräch mit BM Totschnig und SC Schneider zu aktuellen Umwelt- und Klimathemen

Bundesminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider laden zu einem Hintergrundgespräch zum Themenbereich Umwelt und Klima. Im Mittelpunkt stehen ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026, aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene sowie umwelt- und klimapolitische Schwerpunkte im Doppelbudget 2027/28. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für O-Töne. Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 08:30 Uhr Wo: BMLUK, Raum 36, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 29. Juni 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Datum: 30.06.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMLUK

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich