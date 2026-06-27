  • 27.06.2026, 09:23:02
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Terminaviso: Hintergrundgespräch mit BM Totschnig und SC Schneider zu aktuellen Umwelt- und Klimathemen

Wien (OTS) - 

Bundesminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider laden zu einem Hintergrundgespräch zum Themenbereich Umwelt und Klima. Im Mittelpunkt stehen ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026, aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene sowie umwelt- und klimapolitische Schwerpunkte im Doppelbudget 2027/28.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für O-Töne.

Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 08:30 Uhr
Wo: BMLUK, Raum 36, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Besuchereingang BMLUK)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 29. Juni 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Hintergrundgespräch mit BM Totschnig und SC Schneider zu aktuellen Umwelt- und Klimathemen

Bundesminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider laden zu einem Hintergrundgespräch zum Themenbereich Umwelt und Klima. Im Mittelpunkt stehen ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026, aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene sowie umwelt- und klimapolitische Schwerpunkte im Doppelbudget 2027/28. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für O-Töne. Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 08:30 Uhr Wo: BMLUK, Raum 36, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 29. Juni 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Datum: 30.06.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMLUK
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Dienstag, 30.06.2026, 08:30]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

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Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
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