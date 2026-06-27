Lotto: Kein Sechser am Freitag, daher Jackpot am Sonntag mit 1,3 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Zwei Sologewinne, aber kein Sechser – so endete die Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag. Da bei Lotto „6 aus 45“ ein Sechser ausgeblieben ist, geht es am Sonntag um einen Jackpot mit garantierten 1,3 Millionen Euro.

Sologewinn Nummer eins gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auf einer in Salzburg gespielen Quicktipp setzte der Computer den gewinnbringenden Tipp in das neunte Tippfeld. Dieser Sologewinn schlägt mit mehr als 66.000 Euro zu Buche.

Knapp die Hälfte, nämlich die 30.000 Euro des unter allen mitspielenden Tipps verlosten Bonus gewann ein:e Spielteilnehmer:in in der Steiermark.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag ebenfalls keinen Sechser, wodurch die Gewinnsumme wiederum auf die Fünfer aufgeteilt wurde. 33 Spielteilnehmer:innen kamen auf diese Weise zu einem Gewinn von jeweils mehr als 5.000 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Sologewinn Nummer zwei gab es beim Joker. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl auf einer in Wien gespielten Quittung bringt ihrem Besitzer mehr als 146.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 26. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen