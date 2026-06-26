  • 26.06.2026, 22:28:32
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2. Nationalratspräsident Peter Haubner zum Ableben von Andreas Koller

Mit großer Betroffenheit reagiert der Zweite Präsident des Nationalrates Peter Haubner auf das Ableben des angesehen und geschätzten Journalisten Andreas Koller.

Wien (OTS) - 

„Mit Andreas Koller verliert Österreich nicht nur einen seiner arriviertesten Journalisten, sondern auch einen überzeugten Verfechter der Demokratie und der Meinungsfreiheit. Seine Kommentare und Kolumnen waren geprägt von einem klaren Werteverständnis, analytischer Schärfe und höchster journalistischer Qualität. Seine Berichterstattung hat Orientierung gegeben, geholfen, unterschiedliche Standpunkte einzuordnen, und damit den demokratischen Diskurs in unserem Land nachhaltig gestärkt“, so Haubner.

„Meine persönlichen Gespräche mit Andreas Koller habe ich immer sehr geschätzt. Sie waren geprägt von gegenseitigem Respekt, Offenheit und einem tiefen demokratischen Verständnis. Ich werde diese Begegnungen vermissen, aber ich werde sie niemals vergessen. Sein Wirken für einen unabhängigen Journalismus und eine respektvolle demokratische Debattenkultur wirkt weit über seinen Tod hinaus. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie“, betont der Zweite Nationalratspräsident.

Andreas Koller hat über Jahrzehnte hinweg einen unverzichtbaren Beitrag zur politischen Kultur in Österreich geleistet. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als stellvertretender Chefredakteur und Politikchef der Salzburger Nachrichten engagierte er sich in zahlreichen Funktionen für die Qualität und Unabhängigkeit des österreichischen Journalismus. So war er unter anderem Präsident des Presseclubs Concordia, Senatssprecher des Österreichischen Presserats sowie Vorsitzender der Initiative Qualität im Journalismus und der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure.

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