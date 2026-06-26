Stadtrat Hacker: Coole Zonen in Pensionistenklubs natürlich auch am Wochenende geöffnet

Wien (OTS) -

„Selbstverständlich sind die vorgesehenen coole Zonen in unseren Pensionistenklubs auch am Wochenende offen, um Wiener*innen Abkühlung und Zuflucht vor Hitze zu bieten“ stellt Stadtrat Peter Hacker klar. Die Maßnahme wurde bereits im gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky erarbeiteten Hitzeaktionsplan verwirklicht, schon letztes Wochenende waren Standorte in Betrieb.

Folgende Standorte bieten Abkühlung am bisher heißesten Wochenende des Jahres:

All-In Village

Ljuba-Welitsch-Platz 12A, 1030 Wien

Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr



Ljuba-Welitsch-Platz 12A, 1030 Wien Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr All-In Neubau

Neubaugürtel 6A, 1070 Wien

Samstag & Sonntag: 12:00 – 18:00 Uhr



Neubaugürtel 6A, 1070 Wien Samstag & Sonntag: 12:00 – 18:00 Uhr All-In Penzing

Käthe-Dorschgasse 17, 1140 Wien

Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr



Käthe-Dorschgasse 17, 1140 Wien Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr All-In Ottakring

Hoferplatz 3, 1160 Wien

Samstag & Sonntag: 12:00 – 17:00 Uhr



„Es kann wohl nur der Hitze zugeschrieben werden, dass sich die Grünen erneut mit fremden Federn schmücken und Maßnahmen fordern, die bereits längst realisiert sind“, so Hacker abschließend.

Weitere Infos zu allen coolen Zonen finden sich online unter: www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen