  • 26.06.2026, 15:32:02
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  • OTS0159

Stadtrat Hacker: Coole Zonen in Pensionistenklubs natürlich auch am Wochenende geöffnet

Wien (OTS) - 

„Selbstverständlich sind die vorgesehenen coole Zonen in unseren Pensionistenklubs auch am Wochenende offen, um Wiener*innen Abkühlung und Zuflucht vor Hitze zu bieten“ stellt Stadtrat Peter Hacker klar. Die Maßnahme wurde bereits im gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky erarbeiteten Hitzeaktionsplan verwirklicht, schon letztes Wochenende waren Standorte in Betrieb.

Folgende Standorte bieten Abkühlung am bisher heißesten Wochenende des Jahres:

  • All-In Village
    Ljuba-Welitsch-Platz 12A, 1030 Wien
    Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr
  • All-In Neubau
    Neubaugürtel 6A, 1070 Wien
    Samstag & Sonntag: 12:00 – 18:00 Uhr
  • All-In Penzing
    Käthe-Dorschgasse 17, 1140 Wien
    Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr
  • All-In Ottakring
    Hoferplatz 3, 1160 Wien
    Samstag & Sonntag: 12:00 – 17:00 Uhr

„Es kann wohl nur der Hitze zugeschrieben werden, dass sich die Grünen erneut mit fremden Federn schmücken und Maßnahmen fordern, die bereits längst realisiert sind“, so Hacker abschließend.

Weitere Infos zu allen coolen Zonen finden sich online unter: www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Michael Mayer
Telefon: +43 1 4000 81244
E-Mail: [email protected]

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