- 26.06.2026, 15:32:02
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Stadtrat Hacker: Coole Zonen in Pensionistenklubs natürlich auch am Wochenende geöffnet
„Selbstverständlich sind die vorgesehenen coole Zonen in unseren Pensionistenklubs auch am Wochenende offen, um Wiener*innen Abkühlung und Zuflucht vor Hitze zu bieten“ stellt Stadtrat Peter Hacker klar. Die Maßnahme wurde bereits im gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky erarbeiteten Hitzeaktionsplan verwirklicht, schon letztes Wochenende waren Standorte in Betrieb.
Folgende Standorte bieten Abkühlung am bisher heißesten Wochenende des Jahres:
- All-In Village
Ljuba-Welitsch-Platz 12A, 1030 Wien
Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr
- All-In Neubau
Neubaugürtel 6A, 1070 Wien
Samstag & Sonntag: 12:00 – 18:00 Uhr
- All-In Penzing
Käthe-Dorschgasse 17, 1140 Wien
Samstag & Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr
- All-In Ottakring
Hoferplatz 3, 1160 Wien
Samstag & Sonntag: 12:00 – 17:00 Uhr
„Es kann wohl nur der Hitze zugeschrieben werden, dass sich die Grünen erneut mit fremden Federn schmücken und Maßnahmen fordern, die bereits längst realisiert sind“, so Hacker abschließend.
Weitere Infos zu allen coolen Zonen finden sich online unter: www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen
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Michael Mayer
Telefon: +43 1 4000 81244
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