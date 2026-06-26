FPÖ – Nepp fordert Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive für Wien

Wien (OTS) -

„Wenn Kinder in überhitzten Klassenzimmern sitzen, ältere Menschen in ihren Wohnungen leiden und Patienten sowie Pflegebedürftige der Hitze ausgeliefert sind, dann braucht es keine ideologischen Debatten, sondern konkrete Lösungen. Wien braucht endlich eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive“, fordert FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat Dominik Nepp.

Die FPÖ wird dazu im Wiener Gemeinderat konkrete Anträge einbringen. Im Mittelpunkt stehen der massive Ausbau der Fernkälte als energieeffiziente Kühlinfrastruktur für Wien, ein Ausbauplan für Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern, Pflegeheimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Amtsgebäuden sowie Förderungen für den Einbau von Klimaanlagen in privaten Wohnungen.

„Die Ludwig-SPÖ verschläft den Ausbau der Fernkälte und moderner Kühlinfrastruktur. Fernkälte und moderne Klimaanlagen sind kein Luxus und kein Feind des Klimas, sondern ein wirksamer Schutz für Kinder, ältere Menschen und Kranke. Wien muss endlich handeln, statt ideologische Scheuklappen aufzusetzen“, so Nepp.