  • 26.06.2026, 14:34:32
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Grüne Wien/Pühringer, Reiter: Neubau reagiert sofort und öffnet coole Zone vor dem heißesten Wochenende seit Jahren

Wien (OTS) - 

Nachdem heute bekannt wurde, dass die von der Rot-Pinken Stadtregierung groß beworbenen „Coolen Zonen“ just am heißesten Wochenende seit Jahren geschlossen bleiben, handelt nun der Bezirk Neubau und öffnet die Coole Zone im neu eröffneten Klub+ All in Neubau im neuen Stadtquartier Sophie7. „Ganz Wien ächzt unter der sengenden Hitze, doch die Coolen Zonen bleiben auch am Rekordhitze-Wochenende geschlossen. Das ist angesichts von bis zu 40 Grad fahrlässig. Der Bürgermeister darf die Wiener:innen nicht in der Hitze brüten lassen“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Der Bezirk Neubau zeigt nun, wie es geht und öffnet rasch und unbürokratisch die Coole Zone im neu eröffneten Pensionist*innenklub am Neubaugürtel. Der Bezirk finanzierte den Einbau einer Klimaanlage und übernimmt die Betriebskosten für den städtischen Betreiber KWP, damit gemeinsam mit Ehrenamtlichen die Coole Zone auch am Wochenende von 12.00 – 18.00 Uhr offen hat.

Bezirksvorsteher Markus Reiter: „Es kann nicht sein, dass die Menschen ausgerechnet am heißesten Wochenende seit Jahrzehnten keinen Zugang zu den Coolen Zonen haben. Für Neubau schaffen wir Abhilfe und öffnen nun die Türen der Coolen Zone am Neubaugürtel. Wir freuen uns, damit den Neubauer:innen ein bisschen Abkühlung verschaffen zu können“.

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