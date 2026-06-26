Golfen auf der legendären Kitzbüheler Streif

Kitzbühel (OTS) -

Einmal im Jahr verwandelt sich die wohl berühmteste Ski-Abfahrtsstrecke der Welt in einen außergewöhnlichen Golfplatz. Bei der fünften Auflage von Golf the Streif gingen heuer so viele Sportler und Golfbegeisterte wie noch nie an den Start. Einmal im Sommer treffen sich Olympiasieger, Weltmeister und Spitzensportler aus unterschiedlichsten Disziplinen auf der legendären Streif: Linus Straßer, David Kreiner, Alessandro Hämmerle, Huw Nightingale, Michael Greis und viele mehr.

Ursprünglich als Streif Attack im Rahmen des Golf Festival Kitzbühel ins Leben gerufen, wird die Veranstaltung seit 2022 von Kitzbühel Tourismus organisiert. Das einzigartige Format verbindet einmal im Jahr die Faszination der legendären Streif mit der Präzision des Golfsports und hat sich längst zu einem Fixpunkt im Kitzbüheler Veranstaltungskalender entwickelt.

Mit vier Golfplätzen in der Stadt und weiteren zwölf Anlagen in unmittelbarer Nähe zählt Kitzbühel zu den führenden Golfdestinationen im Alpenraum. Diesen Stellenwert unterstrich die Region erst kürzlich mit den erfolgreich ausgetragenen Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol.

Golf the Streif: Ein Turnier der besonderen Art

Der Tag beginnt traditionell mit einem Frühstück im Starthaus am Hahnenkamm. Anschließend absolvieren die Vierer-Flights zwölf Löcher entlang der legendären Abfahrtsstrecke. Gespielt wird im Teamformat: Der jeweils bestplatzierte Ball dient als Ausgangspunkt für den nächsten Schlag.

Eine kurze Stärkung auf der Seidlalm bietet Gelegenheit zum Durchatmen, bevor die anspruchsvolle Traverse Richtung Ziel in Angriff genommen wird. Gewonnen hat jenes Team, das die Strecke mit den wenigsten Schlägen bewältigt. Zusätzliche Spannung bieten Sonderwertungen wie Hole-in-One, Longest Drive und Nearest to the Pin, bei denen attraktive Preise – darunter ein Golfcart, ein Mini Cabrio für den Sommer sowie hochwertige Gutscheine – vergeben werden.

„ Die Streif ist sommers wie winters ein Magnet für die Destination Kitzbühel. Es begeistert uns jedes Jahr aufs Neue, mit welchem Ehrgeiz und welcher Leidenschaft sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Herausforderung stellen. Besonders freut uns, dass heuer zehn Spitzensportler mit insgesamt sieben olympischen Goldmedaillen am Start waren “, betont Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.

Hahnenkamm trifft Sportprominenz

Traditioneller Auftakt von Golf the Streif war auch in diesem Jahr die Präsentation des offiziellen Plakats für die 87. Hahnenkamm-Rennen, die von 18. bis 24. Jänner 2027 stattfinden. Gemeinsam mit Peter Kofler, BTV-Geschäftsleiter für Privatkunden Deutschland, stellte der Kitzbüheler Ski Club das Siegerwerk des internationalen Plakatwettbewerbs vor. Insgesamt wurden von 138 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt 286 Entwürfe eingereicht. Inashvili Lasha aus Georgien war bereits Sieger des Plakatwettbewerbs für das Poster der Hahnenkamm-Rennen 2024 und überzeugte dieses Mal mit einem Design im Origami-Look, das auch entsprechend gefaltet werden kann.

Zahlreiche Ski- und Golfprofis sowie Golfbegeisterte trafen sich zur mittlerweile fünften Auflage von Golf the Streif. Den Auftakt auf der legendären Abfahrtsstrecke machte traditionell der Kitzbüheler Ski Club rund um Präsident Dr. Michael Huber als erster Flight.

Besondere Aufmerksamkeit galt den beiden prominent besetzten Sportler-Flights. Mit dabei waren Hahnenkamm-Rennen Slalom-Sieger und langjähriges Kitzbüheler Ski Club Mitglied Linus Straßer, Fußballprofi und Ex-Nationalspieler Lukas Hinterseer, Olympiasieger und Doppelweltmeister David Kreiner sowie zweifacher Olympiasieger Alessandro Hämmerle. Im zweiten Sport-Flight folgten Snowboardcross-Olympiasieger Huw Nightingale, Ski-Weltcupfahrer und The Londoner Kitzbühel Local Hero Felix Monsén mit The Londoner Geschäftsführer Dave Jamieson. Komplettiert wurde das hochkarätige Teilnehmerfeld der insgesamt acht Sportler und sieben Olympia Goldmedaillen durch den dreifachen Biathlon-Olympiasieger und Weltmeister Michael Greis und den ehemaligen Ski-Weltcupfahrer Fritz Dopfer.

Auch aus golfsportlicher Sicht war die Veranstaltung prominent besetzt. Mit den PGA-Professionals Max und Michi Glattenbacher von der Kitzgolfakademie, der ehemaligen LPGA-Tour-Spielerin Marina Stütz sowie dem zweifachen SnowGolf-Weltmeister Adi Hengstberger waren ausgewiesene Experten am Start. Unternehmer KR Fritz Unterberger zählte ebenfalls erneut zu den Teilnehmern der Veranstaltung.

Gleich vier GolferInnen erzielten ein Hole in One. Ein langjähriger Golf the Streif Teilnehmer durfte sich dabei über ein Club Car freuen.

Den Turniersieg sicherte sich der Flight des heimischen Unternehmens Elektro Achorner. Das Team war erstmals bei Golf the Streif am Start und setzte sich auf Anhieb gegen die starke Konkurrenz durch.

Golf Festival Kitzbühel 2027

Die nächste Auflage des Golf Festival Kitzbühel ist von 20. bis 27. Juni 2027 geplant. Golf the Streif steht am Donnerstag, 25. Juni 2027, erneut auf dem Programm. Aufgrund der großen Nachfrage und zahlreicher Vorreservierungen empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, um sich einen der begehrten Startplätze zu sichern.

Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com



Bilder zu dieser Veranstaltung finden Sie unter medien.kitzbuehel.com/share/1782473575iJdW3Yd1xEEzaO