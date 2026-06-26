  • 26.06.2026, 13:43:32
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  • OTS0139

Mauersanierung entlang der Landesstraße L 137 in Zöbern

Ufermauer entlang der Hauptstraße wird modernisiert und an die aktuellen Sicherheitsstandards angepasst.

St. Pölten (OTS) - 

Die Ufer- und Stützmauer entlang der Hauptstraße in Zöbern im Zuge der Landesstraße L 137 wird im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Straßenmeisterei Aspang und die Brückenmeisterei Neunkirchen setzen die Arbeiten um, deren Gesamtkosten von rund 120.000 Euro zu etwa 80 Prozent vom Land Niederösterreich und zu rund 20 Prozent von der Gemeinde Zöbern getragen werden.

Im Zuge der Sanierung wurden bei der bestehenden Ufermauer das Holzgeländer, die gemauerten Geländerpfeiler sowie die bestehenden Randbalken abgetragen und durch neu hergestellte Betonbauteile ersetzt. Die Mitarbeiter der Brückenmeisterei Neunkirchen fertigten zudem ein neues Stahlgeländer an, das den aktuellen technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Dieses wird nach Abschluss der Betonierarbeiten montiert.

Das Geländer der Ufermauer an der Hauptstraße im Zuge der L 137 entsprach aufgrund seines Alters und der wiederholt aufgetretenen Schäden am Holzgeländer zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrssicherheitsstandards. Daher hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Ufermauer umfassend zu sanieren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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