Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH einigt sich mit BWB auf eine Geldbuße

Wels (OTS) -

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt seit 2021 gegen eine große Anzahl an Unternehmen aus der Abfallwirtschaft wegen angeblichen kartellrechtlichen Verstößen im Zeitraum von 2002 bis 2021. Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH hat durch umfassende Kooperation wesentlich zur Aufklärung beigetragen und sich mit der BWB auf eine Geldbuße in der Höhe von Ꞓ 32 Mio. geeinigt.

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH (EAGUS) hat im Rahmen der Untersuchungen vollumfänglich mit der BWB kooperiert. Das hat die Aufklärung der betroffenen Sachverhalte erst ermöglicht bzw. für die BWB deutlich erleichtert. Im Rahmen dieser Kooperation mit der BWB hat die EAGUS ein Anerkenntnis über Zuwiderhandlungen im Untersuchungszeitraum abgegeben. Auf Basis dieses Anerkenntnisses hat die BWB mit der EAGUS ein Bußgeld in der Höhe von Ꞓ 32 Mio. festgelegt. Die BWB wird dem Kartellgericht die Einigung zur Genehmigung vorlegen.

EAGUS hat selbst ein großes Interesse an der Identifikation von Fehlverhalten in der Vergangenheit, um zukünftig Rechtskonformität und die Verhinderung von Zuwiderhandlungen sicherzustellen. Dazu sind im Konzern Compliance-Programme als Weiterentwicklung des bestehenden Compliance-Systems aufgesetzt worden. Die Erkenntnisse aus den BWB-Untersuchungen sind eine wesentliche Grundlage für die Neufassung der seit 2012 bestehenden Compliance-Regelungen.

Über Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH

Die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH mit Standort Wels (OÖ) ist ein österreichweit und in Südtirol (Italien) agierendes Unternehmen in Sachen nachhaltiger Abfallentsorgung. Die rund 900 Mitarbeiter:innen der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Sammlung, Sortierung bis zur (Wieder-)Verwertung. Neben hochqualitativen und nachhaltigen Entsorgungsdienstleistungen werden auch Wasser- und Kanalservices für Großkunden angeboten. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Energie AG Oberösterreich.