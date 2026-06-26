shift. Graz: Mag.a Silvia Angelo und Dr. Susanna Zapreva über Energieversorgung, Versorgungssicherheit und den Standort Österreich

Graz (OTS) -

Bei der dritten Runde des erfolgreichen Diskursformats shift. widmeten sich Mag.a Silvia Angelo und Dr. Susanna Zapreva den Themen Energieversorgung und Standort – und der Frage, wie Österreich Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam sichern kann.

Bei shift., dem Diskursformat von ÖBB-Infrastruktur und sheconomy, treffen mit Mag.a Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, und Dr. Susanna Zapreva, Vorständin der VERBUND AG, zwei Perspektiven aufeinander, die für Österreichs Zukunft zentral sind: Infrastruktur und Energie. Moderiert von Dr. Kristin Hanusch-Linser, Herausgeberin sheconomy, kreiste der Abend im Beisein von rund 80 Top Entscheiderinnen um die Frage, wie Versorgungssicherheit, Transformation und wirtschaftliche Stärke zusammengedacht werden müssen, damit der Standort Österreich tragfähig, resilient und investitionsfähig bleibt.

Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG: "Wir diskutieren Energie in Österreich oft als Kostenfrage, das greift zu kurz. Energie ist vor allem eine Frage der Unabhängigkeit und damit der Wettbewerbsfähigkeit. Wer Energie verlässlich und unabhängig organisiert, ist stabiler und attraktiver als Standort. Genau dort muss Österreich ansetzen, mit heimischer erneuerbarer Erzeugung, einer starken Infrastruktur und der klugen Verknüpfung von Energie und Mobilität."

Susanna Zapreva, Vorständin VERBUND AG: „Die entscheidende Ressource des 21. Jahrhunderts ist die Fähigkeit, Wandel kompromisslos in Fortschritt zu überführen. Nachhaltige Energie und der kluge Einsatz Künstlicher Intelligenz sind die Infrastrukturen der kommenden Wirtschaftsära. Wer sie beherrscht, gestaltet Zukunft. Denn aus Wandel entsteht Zukunft nur dort, wo Gestaltungswille, Mut und Tempo entschlossen zusammenspielen."