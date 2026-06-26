Grüne Wien/Stöger, Kickert: Grünes Tierschutzforum fordert Hitzefrei für Fiakerpferde ab 30 Grad

Wien (OTS) -

In Wien glüht der Asphalt: In der Stadt erreicht dieser bereits vor 12 Uhr Temperaturen von bis zu 39 Grad, wie Beobachtungen von Tierschutzorganisationen kürzlich gezeigt haben. Während Touristen das Wiener Flair genießen, sind die Fiakerpferde dieser unerträglichen Hitze ausgesetzt. Das Grüne Tierschutzforum kritisiert die Untätigkeit der Stadt Wien: Dass die Bezirksvertretung der Inneren Stadt bereits vor einem Jahr „Hitzefrei ab 30 Grad“ gefordert hat, zeigt, dass die politische Erkenntnis vorhanden ist. Die Umsetzung durch die Stadt Wien ist jedoch ausständig, zum Leidwesen der Pferde.

"Es ist nicht hinnehmbar, dass Pferde bei diesen Temperaturen eingesetzt werden, nur um ein nostalgisches Bild aufrechtzuerhalten.Tradition darf nicht als als Deckmantel für systematisches Tierleid missbraucht werden“, so Cosma Stöger vom Grünen Tierschutzforum, einer Organisation der Grünen Wien. „Wir müssen uns ehrlich fragen: Welche Kultur bewahren wir da eigentlich? Die Wiener Kultur sollte auf Respekt und Mitgefühl beruhen, nicht auf der Ausnutzung von Lebewesen für touristische Zwecke.“

Gemeinderätin Jennifer Kickert, Sprecherin für Tierschutz, schließt sich der Kritik an. “Pferde im dichten Verkehr durch die aufgeheizte Innenstadt zu kutschieren, ist weder zeitgemäß noch im Sinne des Tierwohls. Seit Jahren schon setzen wir uns dafür ein, dass Fiakerfahrten ab 30 Grad unzulässig sein sollen.”

„Die Stadt Wien muss endlich ihre Verantwortung gegenüber den Tieren übernehmen, und das Leid beenden. Wir fordern die sofortige Umsetzung von „Hitzefrei ab 30 Grad“. Ein Fahrverbot muss bereits bei Erreichen dieser Temperatur greifen, um die Pferde effektiv vor dem Hitzestress und der extremen Bodenhitze zu schützen“, so Kickert und Stöger abschließend.