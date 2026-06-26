Erdbeben in Venezuela: Jugend Eine Welt-Nothilfe-Koordinator Wedan in Caracas

Wien (OTS) -

Nur wenige Stunden nach den beiden schweren Erdbeben in Venezuela, die den Andenstaat mit einer Magnitude von 7,2 und 7,5 trafen, startete die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt ihre Nothilfe-Maßnahmen. Angeführt von Wolfgang Wedan, erfahrener Katastrophen-Manager und seit vielen Jahren für Jugend Eine Welt in Venezuelas Hauptstadt Caracas stationiert, wurde gemeinsam mit langjährigen Partnern vor Ort die Lage eruiert. Neben Caracas bleibt die Situation im am schwersten betroffenen Bundesstaat und der gleichnamigen Stadt La Guaira an der Karibik-Küste besonders unübersichtlich. Dutzende Gebäude sind eingestürzt, noch immer werden viele Menschen unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der Toten steigt weiter.

Wolfgang Wedan reist am Sonntag von Wien nach Caracas. Im folgenden Interview gibt der Globale Nothilfe-Koordinator von Jugend Eine Welt eine Einschätzung der Lage und Einblicke in seine Arbeit vor Ort.

Herr Wedan, mehr als 24 Stunden sind nun seit den beiden schweren Erdbeben in Venezuela vergangen. Wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Welche Meldungen erhalten Sie von Ihren Jugend Eine Welt-Partnerinnen und -partnern, die bereits im Erdbebengebiet die Nothilfemaßnahmen gestartet haben?

Wedan: „Nachdem anfangs das Telefonnetz sowie die Internetversorgung zusammengebrochen ist, erhalte ich jetzt zunehmend immer mehr Informationen von unseren Partnern. Unsere Don Bosco-Partner berichten, dass die Lage der betroffenen Menschen immer dramatischer wird. In der Hauptstadt Caracas sind einige Häuser eingestürzt. Die Situation in Petare, einem der größten Armenviertel Lateinamerikas am Rand von Caracas, ist noch nicht einzuschätzen. Dort sind auch sehr viele Häuser unbewohnbar. Und speziell im Norden von Venezuela, im Bundesstaat La Guaira, wo sich auch der internationale Flughafen befindet, sind sehr, sehr viele Häuser in sich zusammengebrochen. Dort hat man allerdings noch keine gesicherten Informationen, wie viele Menschen verschüttet oder verstorben sind.“

Sie fliegen am Sonntag zurück nach Caracas, bis dahin koordinieren Sie die Nothilfemaßnahmen von Jugend Eine Welt von Wien aus. Was brauchen die betroffenen Menschen vor Ort in Venezuela aktuell am dringendsten?

Wedan: „Allen voran Trinkwasser bzw. generell sauberes Wasser. Die Temperaturen sind sehr hoch, vor allem nördlich von Caracas, und hier besteht die Gefahr der Dehydrierung. Neben Trinkwasser sind Lebensmittel ein großer Bedarf. Ich spreche von Grundnahrungsmitteln, in Venezuela handelt es sich hier meist um Reis, Mehl und Sardinen. Und der dritte, enorme Mangel sind aktuell Medikamente. Diese waren in Venezuela schon immer knapp. Aufgrund der Erdbebenkatastrophe hat sich die Versorgungslage nun noch mehr verschärft.“

Was werden die ersten Maßnahmen sein, die Sie vor Ort umsetzen, sobald Sie angekommen sind?

Wedan: „Ich komme venezolanische Zeit am Sonntag um 17:00 Uhr in Caracas an. Danach geht es sofort mit einem Meeting mit unseren Projektpartnern vor Ort, den Salesianern Don Boscos, los, um ein aktuelles Lagebild zu erhalten. Am Montag-Früh folgt dann ein detailliertes Assessment mit Fokus auf Caracas, bei dem ich direkt in die betroffenen Gebiete fahre.“

Sie sind ein erfahrener Nothilfe-Experte und haben nach zahlreichen Katastrophen, zum Beispiel nach den Erdbeben in Ecuador, Haiti und Aleppo sowie dem Tsunami auf Sri Lanka, schon viele Nothilfe-Maßnahmen koordiniert. Wie ist die Situation, wenn man in das Erdbebengebiet kommt?

Wedan: „Ich habe tatsächlich schon viel erlebt. Daher richtet sich mein Fokus sofort auf die betroffene Bevölkerung. Diese ist meist hochtraumatisiert, auch aufgrund der vielen kleinen Nachbeben, die die Menschen regelmäßig erneut in Panik versetzen. Das wird auch in Venezuela leider noch einige Tage so gehen. Die Menschen können nicht zurück in ihre beschädigten Wohnungen oder trauen sich einfach nicht wieder in ihre Häuser, weil sie Angst haben, dass durch Nachbeben die Decke einstürzt. Die Tatsache, dass Caracas speziell in der Nacht keine sichere Stadt ist, verschärft natürlich die Situation. Denn im Freien sind die Menschen dadurch zusätzlichen Risiken ausgesetzt.“

Wie kann aus Österreich geholfen werden? Kommen Spenden an Jugend Eine Welt wirklich in Venezuela dort an, wo sie dringend gebraucht werden?

Wedan: „Ich kann Ihnen versprechen, dass Spenden über Jugend Eine Welt genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Der Grund: Unsere Partner, die Salesianer Don Boscos und Don Bosco Schwestern, sind mit rund 20 Standorten seit Jahrzehnten im ganzen Land vertreten fix vor Ort und haben bereits jetzt mit der Nothilfe begonnen. Sie kennen die betroffenen Viertel, sie kennen die Menschen, und sie bleiben auch dann, wenn die internationale Aufmerksamkeit längst wieder woanders ist. Zudem hat Jugend Eine Welt in den vergangenen 25 Jahren durchgängig das Österreichische Spendengütesiegel verliehen bekommen. Als Bestätigung, dass die Mittelverwendung streng und unabhängig geprüft wurde. Wenn ich am Sonntag ankomme, ist mein erster Auftrag, gemeinsam mit unseren Partnern genau zu erheben, wo der Bedarf am größten ist und wie wir die verfügbaren Mittel am effektivsten einsetzen. Dazu gehört auch, Doppelgleisigkeiten mit anderen Hilfsorganisationen zu vermeiden. Es macht wenig Sinn, wenn eine Familie von drei Organisationen dieselben Nahrungsmittel bekommt und die nächste gar nichts – hier braucht es Abstimmung. Und wir denken über den Moment hinaus: Es braucht nicht nur Nothilfe, sondern auch Mittel für den Wiederaufbau, der Jahre dauern wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Venezuela schon vor den beiden Erdbeben wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Lage war. Gerade deshalb ist es so wertvoll, Partner zu haben, die nicht erst anreisen müssen, sondern schon da sind."

Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Nicht nur die kurzfristige Hilfe ist wichtig, sondern auch die langfristige. Jugend Eine Welt ist seit vielen Jahren vor Ort in Venezuela. Wie ist hier Ihre Einschätzung?

Wedan: „Man muss das Ganze jetzt in einem dreiteiligen Prozess sehen. Zuerst kommt die Nothilfe. Dazu gehören sogenannte „Rescue Operations“, die große internationale NGOs machen, um Verschüttete zu bergen und sie zu betreuen. Dann gehen wir über in die humanitäre Hilfe weiter und es kommt die Verbindung zur langfristigen Entwicklungszusammenarbeit. Der Vorteil von Jugend Eine Welt ist, dass wir unsere Projektpartnerinnen und -partner direkt vor Ort haben, sie seit Jahrzehnten genaue Einblicke und Expertise haben und so wissen, was konstruktiv und nachhaltig benötigt wird. Jugend Eine Welt unterstützt hier beispielsweise Wiederaufbaumaßnahmen von Schulen, um das Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten, weil Kinder und Jugendliche die zukünftigen Generationen sind. Sie werden gebraucht, um das Land wieder aufzubauen.“

Sie waren gerade in Österreich auf Heimaturlaub, als in Venezuela die Erde bebte. Inwieweit traf Sie die Katastrophe persönlich?

Wedan: „Es schmerzt mich sehr. Ich habe Venezuela in den letzten Jahren erlebt als ein Land, dem es wirtschaftlich nicht gut geht, in dem die Armut der Menschen konstant zunimmt. Und nun kam mit der Erdbebenkatastrophe der nächste Schicksalsschlag für die notleidende Bevölkerung. Viele fragen mich, warum ich in Venezuela lebe und was ich dort überhaupt mache. Das Land ist sehr, sehr arm. Aber die Menschen lächeln, sie haben gelernt mit der Armut umzugehen. Dass die Erdbeben jetzt vielen Familien, Kindern und älteren Personen ihre letzten Habseligkeiten, die sie noch hatten, gänzlich genommen haben, macht mich wirklich tief betroffen.“

Über Wolfgang Wedan

Wolfgang Wedan (geboren am 4. Oktober 1960) ist ein ausgewiesener Nothilfe-Koordinator und setzt seine große Erfahrung seit knapp 25 Jahren weltweit in Krisengebieten ein. Der gebürtige Steirer (Voitsberg) war u.a. nach Erdbeben in Algerien (2003), Marokko (2004), Indonesien (2009), Haiti (2010), Nepal (2015) und Ecuador (2016) und Aleppo (2023) vor Ort in führenden Positionen im Einsatz. Auch nach dem verheerenden Tsunami, der Sri Lanka im Jahr 2004 traf, war Wedan mit seiner Expertise gefragt. Zudem koordinierte Wedan, der in Caracas lebt, mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Nothilfe von Jugend Eine Welt in der Ukraine, aber auch in den angrenzenden Nachbarstaaten Slowakei, Polen, Rumänien und der Republik Moldau.

Interview-Möglichkeit

Wolfgang Wedan, Globaler Nothilfe-Koordinator von Jugend Eine Welt und Erdbeben- bzw. Venezuela-Experte, steht Ihnen gerne für ein weiterführendes Interview zur Verfügung. Ab Sonntag-Abend befindet er sich in Caracas. Anfragen an Thomas Zach, +43 (0) 664 88 63 2574.

Bitte spenden Sie!

Jugend Eine Welt-Spendenkonto:

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000

BIC: RZTIAT22

Kennwort: Nothilfe Venezuela

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Infos: www.jugendeinewelt.at