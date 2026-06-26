  • 26.06.2026, 12:36:32
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  • OTS0115

GRÜNE TERMINE

Von 29. Juni bis 5. Juli

Wien (OTS) - 

Donnerstag, 02. Juli
17:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić lädt zur Gedenkveranstaltung „Surviving Srebrenica. Healing Europe“ ein
Ort: Lokal 2 (Elise Richter), Österreichisches Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Samstag, 04. Juli
09:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Verteilaktion der Grünen Frauen Tirol teil
Ort: Herrenhausplatz, Brixlegg

10:30 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Grünen Radrettung der Grünen Ottakring teil
Ort: Yppenplatz, 1160 Wien

15:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am Straßenfest der Grünen Kufstein teil
Ort: Josef Egger-Straße, Kufstein

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E-Mail: [email protected]

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Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: [email protected]

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