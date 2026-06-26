Transparenz bei Lebensmitteln stärken – Herkunft klar kennzeichnen

St. Pölten (OTS) -

Die Landwirtschaftskammer NÖ begrüßt die aktuellen Bestrebungen zur Stärkung der Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln und unterstützt den eingeschlagenen Weg zu mehr Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

„Die klare Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln ist ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten weiter zu stärken. Wer im Geschäft oder in der Gastronomie einkauft, soll auf einen Blick erkennen, woher die Produkte stammen. Das schafft Orientierung und ermöglicht bewusste Kaufentscheidungen zugunsten regionaler Qualität“, betont die Landwirtschaftskammer NÖ.

Faire Rahmenbedingungen für die heimische Landwirtschaft

Die heimische Land- und Lebensmittelwirtschaft leistet mit ihren hohen Standards in Qualität, Tierwohl und Nachhaltigkeit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Damit diese Leistungen auch in Zukunft gesichert bleiben, braucht es faire Rahmenbedingungen am Markt. „Unsere bäuerlichen Betriebe wirtschaften auf höchstem Niveau. Diese Qualität muss auch sichtbar gemacht und entsprechend honoriert werden. Eine transparente Herkunftskennzeichnung stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Produkte“, so die Landwirtschaftskammer NÖ weiter.

Praxisnahe Lösungen gemeinsam entwickeln

Positiv bewertet die Landwirtschaftskammer das gemeinsame Bekenntnis aller Beteiligten – von der Landwirtschaft über die Verarbeitung bis hin zur Gastronomie und zum Handel – praktikable Lösungen zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Freiwillige Initiativen wie „Gut zu Wissen“ oder „AMA-Genussregion“ tragen wesentlich dazu bei, eine breite Akzeptanz zu erreichen. „Die Gastronomie ist ein wichtiger Partner der regionalen Landwirtschaft. Viele Betriebe setzen bereits heute bewusst auf heimische Produkte. Dieses Engagement gehört sichtbar gemacht – einfach, unbürokratisch und praxisnah“, hält die Landwirtschaftskammer NÖ fest.

Einheitliche Kennzeichnung als Ziel

Ziel ist ein einheitliches und flächendeckendes System der Herkunftskennzeichnung, das schrittweise umgesetzt wird und sich an klaren, nachvollziehbaren Kategorien orientiert. Ein Modell wie „AT – EU – Nicht-EU“ bietet dabei eine verständliche Grundlage für Konsumentinnen und Konsumenten.

Versorgungssicherheit stärken

Aus Sicht der Landwirtschaftskammer NÖ ist klar: Gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten gewinnt eine starke, regional verankerte Lebensmittelproduktion weiter an Bedeutung. „Eine leistungsfähige heimische Landwirtschaft erhöht die Resilienz unseres Landes und reduziert die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Transparenz bei Lebensmitteln ist daher nicht nur eine Frage der Information, sondern auch der Versorgungssicherheit“, so die Landwirtschaftskammer NÖ abschließend.