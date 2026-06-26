Bund, Länder und Sozialversicherung einigen sich auf gemeinsamen bundesweiten Versorgungsplan für ME/CFS

Wien (OTS) -

Bund, Länder und Sozialversicherung haben sich heute in der Bundes-Zielsteuerungskommission auf einen gemeinsamen bundesweiten Versorgungsplan für postakute Infektionssyndrome, kurz PAIS, verständigt. Dazu zählen unter anderem ME/CFS und Long COVID. Der Beschluss schafft erstmals einen gemeinsamen Rahmen für klare Patient:innenpfade, einheitlichere medizinische Grundlagen und konkrete Modelle für den Ausbau der Versorgung in den Bundesländern.

Künftig soll österreichweit einheitlicher festgelegt werden, was als PAIS gilt, welche Diagnostik und Behandlung empfohlen wird und wie Betroffene durch das Gesundheitssystem begleitet werden. Gleichzeitig bekennen sich die Länder zu drei klaren Strukturmodellen für den Aufbau der Versorgung. Auch die Datenlage soll verbessert werden, damit Angebote künftig gezielter geplant und dort ausgebaut werden können, wo sie benötigt werden.

„Menschen mit ME/CFS, Long COVID und anderen postakuten Infektionssyndromen warten in Österreich immer noch zu lange auf konkrete Hilfe. Viele Betroffene werden von Stelle zu Stelle geschickt, ohne klare Diagnose, ohne passende Behandlung und oft ohne Verständnis. Mit dem heutigen Beschluss schaffen wir endlich Verbindlichkeit, klare Zuständigkeiten und einen strukturierten Versorgungsaufbau“, sagt Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Niemand soll mehr mit einer schweren Erkrankung im System alleingelassen werden. Versorgung darf nicht von Geld, Kontakten oder Wohnort abhängen, sondern muss für alle zugänglich sein.“

Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Gesundheit:

„Wir dürfen uns nicht länger hinter Kompetenzdebatten, Systemgrenzen und historisch gewachsenen Zuständigkeiten verstecken. Wenn Menschen krank sind, brauchen sie keine Erklärungen, warum niemand zuständig ist – sie brauchen Orientierung, Unterstützung und rasche Hilfe. Genau daran muss sich Gesundheitspolitik messen lassen. Es braucht klare Entscheidungen, den Mut zur Vereinfachung und Strukturen, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten orientieren – nicht an Verwaltungslogiken. Auch in Tirol setzen wir wichtige Schritte für eine bessere Koordination und Begleitung. Es darf kein Nebeneinander einzelner Insellösungen bleiben. Unser Anspruch muss sein, verlässliche Patientenpfade in ganz Österreich zu schaffen – verständlich, verbindlich und für alle zugänglich.“

Peter McDonald, Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse:

„Frühzeitige und koordinierte Versorgung ist nicht nur für die Betroffenen wichtig, sie ist auch aus struktureller Sicht ein Mehrwert für das gesamte Gesundheitssystem. Patientinnen und Patienten brauchen Orientierung und müssen mit ihren Beschwerden ernst genommen und an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Mit dem heute beschlossenen PAIS-Versorgungsplan setzen wir hier konkrete Schritte hin zu einer zielgerichteten Symptomdiagnose, einer besseren Patientenlenkung und dem Ausbau bedarfsgerechter Versorgung.“

Klare Zuständigkeiten und einheitliche Grundlage

Mit dem heutigen Beschluss bekennen sich die Zielsteuerungspartner zu den Ergebnissen der Unterarbeitsgruppe PAIS. Im Beschluss wird festgelegt, wie die weiteren Arbeiten von Bund, Ländern und Sozialversicherung ausgerichtet werden.

Ein zentraler Punkt ist die Rolle der Sozialversicherung. Sie wird als zentrale Leistungspartnerin für die notwendige Diagnose und Behandlung von PAIS festgehalten. Dazu zählen medizinische Abklärung, symptomorientierte Behandlung, Therapien und unterstützende Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Für Patient:innen heißt das: Notwendige Leistungen sollen schrittweise stärker im regulären Gesundheitssystem verfügbar werden und nicht von privaten Angeboten oder einzelnen Spezialinitiativen abhängen.

Gleichzeitig übernimmt der Bund Verantwortung für eine gemeinsame medizinische Grundlage. Gemeinsam mit dem Nationalen Referenzzentrum für postvirale Erkrankungen und der Gesundheit Österreich GmbH sollen die bestehenden medizinischen Leitlinien weiterentwickelt werden. Damit soll künftig klarer sein: Was gilt als PAIS? Welche Diagnostik ist sinnvoll? Welche Behandlung wird empfohlen? Und wann braucht es eine Zuweisung an spezialisierte Stellen?

Zudem soll die Datenlage verbessert werden. Aufbauend auf den vorhandenen Studien und Grundlagen des Nationalen Referenzzentrums sollen Definitionen, Erfassung und Vergleichbarkeit weiterentwickelt werden. Ziel ist, künftig besser zu wissen, wie viele Menschen von PAIS, insbesondere ME/CFS und Long COVID, betroffen sind, wie schwer sie erkrankt sind und welche Versorgung benötigt wird. So können Angebote gezielter geplant und dort ausgebaut werden, wo sie gebraucht werden.

Die Länder bekennen sich mit dem Beschluss zu einem klareren Rahmen für den Versorgungsausbau. Vorgesehen sind drei mögliche Strukturmodelle: spezialisierte Anlaufstellen wie Ambulanzen oder Ambulatorien, abgestimmte Versorgungsnetzwerke aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen oder kombinierte Modelle aus Spezialambulanzen und wohnortnahen Netzwerken.

Damit müssen nicht alle Bundesländer dasselbe Modell umsetzen. Sie können ihre Versorgung an regionale Gegebenheiten anpassen. Gleichzeitig ist erstmals klar beschrieben, worauf es ankommt: Patient:innen sollen nachvollziehbare Anlaufstellen, klare Zuweisungswege und abgestimmte Betreuung erhalten. Ziel ist eine strukturierte, abgestufte und interdisziplinäre Versorgung – statt Unsicherheit, Umwegen und Zufall.

Link zu den Fotos der 37. Sitzung der Bundes-Zielsteuerungskommission: https://flic.kr/s/aHBqjCXAXd