SPÖ-Termine von 29. Juni bis 5. Juli 2026

Wien (OTS) -

MITTWOCH, 1. Juli 2026

8.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

12.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Ministerkomitees des Europarats teil und informiert über die abgehaltene Sitzungswoche (Straßburg).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit dem SPÖ-Parlamentsklub und der SPÖ-Bildung zur Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch 2025 an Oliver Jens Schmitt für „Moskaus westliche Rivalen. Eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer“. Ebenso erhält Martin Prinz den Anerkennungspreis für „Die letzten Tage“ und der Verlag Jung und Jung den Preis für besondere verlegerische Leistungen. Mit Eröffnung von Dritter Präsidentin des Nationalrats und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts Doris Bures, Festrede von Oliver Jens Schmitt und Laudationen von Sabine Kroissenbrunner, Generalsekretärin des Bruno Kreisky Forums, Finanzminister Markus Marterbauer und dem ehemaligen EU-Parlamentarier und Jury-Vorsitzenden Hannes Swoboda. Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/bruno-kreisky-preisverleihung-fur-das-politische-buch (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 2. Juli 2026

Finanzminister Markus Marterbauer ist im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour des SPÖ-Regierungsteams beim Sommerfest in Korneuburg.

FREITAG, 3. Juli 2026

10.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Obfrau des Außenpolitischen Ausschusses Petra Bayr nimmt am überfraktionellen Ukraine Round Table teil (Parlament).



SAMSTAG, 4. Juli 2026:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler ist im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour des SPÖ-Regierungsteams beim Wiener Donauinselfest.



Staatssekretär Jörg Leichtfried ist im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour des SPÖ-Regierungsteams am Rennfelder Kirtag in Bruck an der Mur.



15.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an der 33. Jahrestagung der OSZE-Parlamentarierversammlung und am Sonntag, 5. Juli 2026, an Ausschusssitzungen teil (Den Haag).



18.30 Uhr Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler nimmt an der 250-Jahr-Feier der Albertina teil.



(Schluss) bj/ls