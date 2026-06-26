Donauinselfest 2026: Die Lebenswertinsel wird zum Treffpunkt für Musik und Wiener Lebensgefühl

Wien (OTS) -

Wien, Juli 2026 – Von 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich die Donauinsel erneut in den Treffpunkt für hunderttausende Besucher*innen. Auf der Wiener Stadtwerke und W24 Lebenswertinsel wartet ein vielfältiges Programm aus Musik, Unterhaltung, Wiener Tradition und digitalen Erlebniswelten. In enger Zusammenarbeit von W24, den Wiener Stadtwerken und der Wien Holding entsteht ein Areal, das das moderne Wien in all seinen Facetten erlebbar macht. Als Wiener Stadtfernsehsender begleitet W24 die Lebenswertinsel nicht nur redaktionell, sondern bringt das Festivalgeschehen auch live ins Fernsehen. Gemeinsam entsteht ein Ort, an dem Musik, Information, Interaktion und Entspannung auf einzigartige Weise zusammenfinden.

„Die Wiener Stadtwerke und W24 Lebenswertinsel steht für alles, was W24 ausmacht: Nähe zu den Menschen, die Vielfalt unserer Stadt und die Verbindung von Tradition mit Innovation. Gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken und der Wien Holding schaffen wir einen Ort, an dem Musik und Begegnung im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig bringen wir mit unseren Live-Übertragungen die besondere Atmosphäre des Donauinselfests zu all jenen, die nicht vor Ort sein können“, sagt Marcin Kotlowski, Geschäftsführer von W24.

Wiener Liedkunst Bühne präsentiert hochkarätiges Line-up

Das Herzstück der Lebenswertinsel bildet die Wiener Liedkunst Bühne. An drei Festivaltagen erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm zwischen modernen Sounds, Indie-Pop und Wiener Musiktradition. Der Freitag steht ganz im Zeichen aktueller Musikströmungen und wird in Kooperation mit Grip House Music gestaltet. Zu den Höhepunkten zählen die Amadeus-nominierte Rapperin Schwesta Ebra sowie das gefeierte Indie-Elektronik-Duo YUKNO als Headliner des Abends. Am Samstag präsentieren aufstrebende Künstler*innen und etablierte Acts die Vielfalt der österreichischen Indie- und Popszene. Mit dabei sind unter anderem die FM4-Amadeus-Gewinnerin Sodl, Austropop-Newcomer Laurenz Nikolaus und die Erfolgsband Endless Wellness. Der Sonntag widmet sich ganz dem Wiener Lied und der musikalischen Gemeinschaft. Unter der Moderation von Agnes Palmisano stehen das „Große Singen“ mit dem Chor KAMMERTON, das Jubiläumskonzert des Kollegium Kalksburg sowie der Auftritt von LUSTERBODEN auf dem Programm.

Entspannen, erleben und mitmachen

Abseits der Bühne lädt die großzügige Chill-out-Area zum Verweilen ein. Im Wien Energie-Handy-Hotel unter dem Motto „CHILL hoch 3“ können Besucher*innen ihre Smartphones kostenlos und sicher aufladen, während sie in Liegestühlen unter Sonnenschirmen entspannen. Für Erfrischungen, Angebote für Familien und eine entspannte Atmosphäre ist gesorgt. Zahlreiche interaktive Stationen sorgen darüber hinaus für Unterhaltung: Von der beliebten 360-Grad-Kamera für besondere Social-Media-Momente über Quizformate bis hin zu exklusiven Give-aways der Partnerorganisationen bietet die Lebenswertinsel vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen. Digital unterstützt wird das Festivalerlebnis durch die „Dabei! App“. Sie bietet einen interaktiven Timetable, eine Festival-Karte mit GPS-Navigation sowie aktuelle Serviceinformationen und Wetterwarnungen direkt aufs Smartphone.

W24 überträgt live

Wer nicht persönlich auf der Donauinsel dabei sein kann, verpasst dennoch keine Highlights: W24 berichtet an allen drei Festivaltagen live von der Lebenswertinsel und bringt die besondere Atmosphäre, die Konzerte und die schönsten Festivalmomente direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer*innen. Die Lebenswertinsel steht damit auch 2026 für das, was Wien ausmacht: kulturelle Vielfalt, Innovationskraft, Gemeinschaft und Lebensqualität – vereint auf einer der beliebtesten Festivalflächen Europas.

Wiener Liedkunst Bühne 2026 I LINE UP

Freitag

presented by GRIP HOUSE MUSIC

17:00 Ke’rem (& Gitarrist im Duo)

17:40 Lika Doss (& Grip House Band)

18:20 Tulatu (& evtl eigene Band)

19:00 Philip Piller (& eigene Band)

19:40 Schwesta Ebra

20:15 Billie Steirisch (& Grip House Band)

20:45 Pamo (& Grip House Band)

21:30 YUKNO

Samstag

15:00 – 16:00 Stubenfliege (RTIC Sieger)

16:30 – 17:30 kleinabaoho

18:00 – 19:00 Sodl

19:30 – 20:30 Laurenz Nikolaus

21:00 – 22:00 Endless Wellness

Sonntag

14-15:00h DAS VORSTADTKOLLEKTIV - "Gestern klingt heut anders"

15.30 – 16:30h: DAS GROSSE SINGEN Wiener Lieder Sing along mit dem Chor KAMMERTON

17.00-18.00 IN GEBROCHENEM WIENERISCH - Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz -

18:30.-19.30 Kollegium Kalksburg

20.00-21.00 LUSTERBODEN –

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