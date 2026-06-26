Ackerl/Bozatemur (SPÖ): Europa braucht starke Städte und Regionen - Wien gestaltet aktiv Europas Zukunft mit

Wien (OTS) -

Europa wird dort lebendig, wo Menschen wohnen, arbeiten und ihre Zukunft gestalten - in den Städten und Regionen. Im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Landtags betonten die SPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Ackerl und Aslihan Bozatemur die zentrale Bedeutung der europäischen Kohäsionspolitik für den Zusammenhalt, die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in Wien. Gleichzeitig sprachen sie sich klar dafür aus, dass Städte und Regionen auch künftig verbindlich in die Gestaltung des EU-Finanzrahmens eingebunden werden müssen.

Ackerl: „Europa ist die beste Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit“

Für den Abgeordneten Alexander Ackerl ist Europas Stärke untrennbar mit Solidarität, Demokratie und Zusammenarbeit verbunden. Gerade Wien zeige, wie europäische Politik das Leben der Menschen konkret verbessert. „Europa war für uns Sozialdemokrat*innen niemals bloß ein gemeinsamer Markt. Europa ist das Versprechen, dass Zusammenarbeit stärker als Nationalismus ist, Solidarität nachhaltiger als Egoismus ist und Frieden niemals selbstverständlich ist“, betonte Ackerl. Die europäische Kohäsionspolitik sei dabei weit mehr als ein Förderinstrument: „Sie macht den europäischen Gedanken im Alltag spürbar. Mit europäischen Mitteln werden Qualifizierungsangebote geschaffen, klimafitte Stadtentwicklung ermöglicht und Innovationen gefördert. Europa wird nicht in Ministerien gelebt, sondern in unseren Städten, Gemeinden und Grätzln.“

Mit Blick auf die Pläne der Europäischen Kommission warnte Ackerl vor einer zunehmenden Zentralisierung der Förderentscheidungen: „Vereinfachung darf nicht Zentralisierung bedeuten. Wenn Länder, Städte und Gemeinden nicht inkludiert werden, verliert Europa genau jene Ebene, auf der europäische Politik jeden Tag umgesetzt wird. Europa ist dann stark, wenn es seinen Regionen vertraut – und Regionen sind stark, wenn Europa ihnen vertraut.“

Bozatemur: „Städte müssen auch künftig am Entscheidungstisch sitzen"

Landtgsabgeordnete Aslihan Bozatemur unterstrich, dass die geplanten Änderungen beim nächsten EU-Finanzrahmen die Rolle der Städte und Regionen nicht schwächen dürfen. Gerade sie seien es, die europäische Politik vor Ort erfolgreich umsetzen. „Über Jahrzehnte war die europäische Regionalpolitik eine echte Partnerschaft zwischen Europa, den Mitgliedstaaten, den Städten und den Regionen. Genau dadurch konnten Herausforderungen wie Klimaschutz, Innovation, soziale Integration und wirtschaftliche Entwicklung zielgerichtet bewältigt werden“, erklärte Bozatemur. Angesichts der Tatsache, dass rund drei Viertel der europäischen Bevölkerung in Städten leben, brauche es auch künftig eine starke Mitsprache der kommunalen Ebene. „Europa kann nur dann stark sein, wenn seine Städte und Regionen mitgestalten. Deshalb setzen wir uns klar dafür ein, dass sie auch im nächsten EU-Budget in einer strategischen Partnerschaft anerkannt werden.“ Bozatemur verwies zudem auf den heute eingebrachten Resolutionsantrag im Wiener Landtag: „Mit unserem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für eine verbindliche Einbindung der Städte und Regionen einzusetzen. Wer Europas Zukunft gestalten will, muss jene einbinden, die Europa Tag für Tag vor Ort gestalten.“

Abschließend bekräftigten Ackerl und Bozatemur, dass Wien auch künftig seinen Beitrag zu einem starken, demokratischen und solidarischen Europa leisten werde. Eine starke europäische Kohäsionspolitik sichere Investitionen in Innovation, Klimaschutz, Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt - und trage damit wesentlich dazu bei, Wien gemeinsam noch lebenswerter zu machen.

(schluss)ip