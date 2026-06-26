Zur Gemeinderatswahl in Graz: Die Berichterstattung des ORF Steiermark am Wahlsonntag, 28. Juni 2026

Wien (OTS) -

Der ORF Steiermark berichtet umfassend über die bevorstehende Gemeinderatswahl in Graz. Am Wahlsonntag, dem 28. Juni 2026, steht eine ausführliche multimediale Berichterstattung mit „ZIB Spezial“-Ausgaben, einer mehrstündigen Radio-Steiermark-Extra-Sendung und einem Online-Schwerpunkt auf dem Programm.

„Wahl 26 - ZIB Spezial“-Sendungen in ORF 2 und auf ORF ON

ORF 2 bringt um 16.00 Uhr die erste „Wahl 26 – ZIB Spezial“-Sendung zum Thema „Graz hat gewählt“: ORF-Steiermark-Reporter Rainer Liebich meldet sich zum Schließen der Wahllokale live aus Graz. Weiter geht es um 17.00 Uhr mit der nächsten Sonderausgabe „Wahl 26 – ZIB Spezial“, die bis 18.25 Uhr live aus Graz über die Gemeinderatswahl informiert. ORF-Steiermark-Moderator Thomas Weber präsentiert in dieser Sendung die erste Foresight-Hochrechnung, die für kurz nach 17.00 Uhr erwartet wird. Weiters gibt es u. a. Reportagen über den Wahltag, Live-Schaltungen in die Partei-Zentralen, Reaktionen aus der Bevölkerung und der Landespolitik sowie Analysegespräche mit Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Um ca. 17.40 Uhr startet die „Elefantenrunde“ mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten – moderiert von Franz Neger. Um ca. 18.00 Uhr begrüßt ORF-Moderatorin Helma Poschner zu einem Talk im ORF-Wahlstudio im Grazer Rathaus: Journalistinnen und Journalisten von österreichischen Tageszeitungen diskutieren u. a. über die Auswirkungen der Grazer Gemeinderatswahl auf die Bundespolitik.

„Steiermark heute“, 19.00 Uhr, ORF 2 St: Auch „Steiermark heute“ kommt an diesem Wahlsonntag live aus dem ORF-Wahlstudio im Grazer Rathaus – mit Reportagen über den Wahltag und den aktuellen Entwicklungen rund um die Gemeinderatswahl in Graz. Weiters wird das vorläufige Endergebnis erwartet.

„Radio Steiermark Extra“ am 28. Juni, 15.00 bis 19.00 Uhr

Die Radio-Steiermark-Redaktion informiert am Nachmittag des Wahlsonntags in einem vierstündigen „Radio Steiermark Extra“ (15.00 bis 19.00 Uhr) über die Grazer Gemeinderatswahl 2026. Die Spezialsendung ‒ moderiert von Radio-Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch ‒ bringt u. a. aktuelle Hochrechnungen sowie Sonderjournale um 16.30, 17.30 und 18.30 Uhr zum Wahlausgang. Darüber hinaus gibt es Interviews mit den Spitzenvertreterinnen und -vertretern der kandidierenden Parteien, Reaktionen aus der Landespolitik und Live-Reportagen. Ergänzt wird die Sendung mit Stimmungsberichten der Wählerinnen und Wähler sowie mit Wahlanalysen.

Der Wahlsonntag auf steiermark.ORF.at und Social Media

steiermark.ORF.at gestaltet einen umfassenden redaktionellen Schwerpunkt zur Grazer Gemeinderatswahl 2026. Am Wahlsonntag wird laufend über das Geschehen informiert, Analysen, Entwicklungen und Reaktionen werden aktuell präsentiert.

Weitere Informationen rund um die Grazer Gemeinderatswahl bietet auch der Sonderkanal https://steiermark.ORF.at/wahl: User:innen finden hier einen fundierten Überblick mit Berichten über die Ausgangslage und die wichtigsten Wahlkampfthemen, ausführlichen Reportagen und Beiträgen sowie den „Steiermark heute“-Gesprächen mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zum Nachsehen.

Für das Social-Media-Publikum begleiten die ORF-Steiermark-Hosts Theresa Kahr und Stephan Holzmeister den Wahlsonntag: Sie informieren auf den Social-Media-Kanälen des ORF Steiermark (@ORFSteiermark) in Beitragspostings, Reels und Storys über die aktuellen Ereignisse rund um die Gemeinderatswahl in Graz. So besuchen die Hosts schon in der Früh Wahllokale und sprechen mit Wähler:innen darüber, warum es für sie wichtig ist, wählen zu gehen. Auch der Chef der Wahlbehörde wird in Videoform zu Wort kommen und schildern, wie eine Wahl reibungslos abläuft und was in der Vorbereitung alles bedacht werden muss. Weiters werden natürlich auch die erste Hochrechnung sowie das vorläufige Endergebnis in den Social-Media-Kanälen des ORF Steiermark veröffentlicht. Zudem sind Interviews zum Wahlsieg sowie eine Experten-Analyse geplant.

ORF-Steiermark-Berichterstattung nach der Wahl

Der ORF Steiermark setzt die Schwerpunktberichterstattung nach der Wahl fort: So bringt Radio Steiermark am Montag, 29. Juni, u. a. Berichte über den Ausklang des Wahlsonntags, aktuelle Wählerstromanalysen und Ergebnisse. Auch „Steiermark heute“ und steiermark.ORF.at berichten in einem Schwerpunkt über den Ausgang und mögliche Auswirkungen der Gemeinderatswahl in Graz.