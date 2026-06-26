SALESIANER Gruppe gewinnt zwei europäische Industry Awards

Wien/Amsterdam (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe wurde beim diesjährigen Kongress der European Textile Services Association (ETSA) am 11. und 12. Juni 2026 in Amsterdam gleich doppelt ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt die ETSA Industry Awards in den Kategorien „Employer of the Year“ sowie „Diversity and Inclusion Champion“ und wurde damit branchenweit als bester Textildienstleister Europas in diesen Bereichen prämiert.

Die ETSA Industry Awards würdigen herausragende Leistungen und Innovationen in der europäischen Textilvermietungsbranche. Alle Einreichungen werden von unabhängigen Expertinnen und Experten bewertet und stehen für einen transparenten und internationalen Branchenvergleich.

Mit den beiden Auszeichnungen setzt sich SALESIANER in zwei zentralen Zukunftsfeldern durch: Mitarbeiterentwicklung und Vielfalt. Beide prämierten Initiativen sind langfristig in den Unternehmensstrukturen verankert.

In der Kategorie „Employer of the Year“ überzeugte das Unternehmen mit dem Programm „Lead2Success“ zur Förderung von Mitarbeiterentwicklung, Führungsqualität und organisatorischer Resilienz. Es kombiniert ein Führungshandbuch zum Thema Resilienz mit strukturierten Mitarbeiterdialogen, gezielten Entwicklungsprogrammen und eine mehrsprachige Lerninfrastruktur, die fest im Arbeitsalltag verankert ist.

Für den Award „Diversity and Inclusion Champion“ wurde „D&I@SALESIANER“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Governance-Modell für Vielfalt und Inklusion, das einheitliche Standards, Prozesse und Maßnahmen für mehrere tausend Beschäftigte schafft. Der Ansatz wurde zusätzlich durch eine Attestierung nach ISO 30415:2021 bestätigt und hebt insbesondere die gelebte Unternehmenskultur sowie die konsequente Umsetzung von Diversitätsprinzipien im Arbeitsalltag hervor.

Die beiden ETSA-Auszeichnungen ergänzen eine Reihe weiterer unabhängiger Anerkennungen, darunter das kununu Top Company-Siegel, das Best Recruiters Bronze-Siegel sowie aktuelle Rankings von trend, kununu und Statista, in denen SALESIANER als Top-Arbeitgeber im Dienstleistungssektor geführt wird.

„Die beiden ETSA Awards sind ein starkes Signal für die nachhaltige Entwicklung unserer Organisation. Sie zeigen, dass wir Führung, Mitarbeiterentwicklung und Vielfalt strukturell leben.“, so Phillip-Sebastian Marchl, COO der SALESIANER Gruppe. „Besonders wertvoll ist die internationale Perspektive dieser Auszeichnungen; sie bestätigt unseren Anspruch, als Arbeitgeber in Europa Maßstäbe zu setzen.“

Die SALESIANER Gruppe sieht die doppelte Auszeichnung als Bestätigung ihres konsequenten Einsatzes und als Ansporn, die Weiterentwicklung ihrer Organisations- und Führungskultur fortzusetzen.

Über die ETSA

Der Zweck der European Textile Service Association besteht darin, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen und nationalen Verbänden die Interessen, Prioritäten und Anliegen der Textildienstleistungsbranche zu fördern. Das Ziel ist es, die Politik auf europäischer Ebene als Gesprächspartner im Austausch zu haben und als Plattform für die Diskussion bewährter Verfahren zu agieren. Die ETSA beobachtet und reagiert auch auf die Entwicklung der EU-Gesetzgebung, um sicherzustellen, dass die Interessen der Textilbranche vertreten sind.

www.textile-services.eu

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.