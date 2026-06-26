FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: „Showdown in Kansas“ mit Entscheidungsspiel Österreich – Algerien

Wien (OTS) -

Es ist das vielleicht wichtigste Spiel einer österreichischen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahrzehnten: Wenn Österreich am Sonntag, dem 28. Juni 2026, im Kansas-City-Stadion auf Algerien trifft, geht es um den Aufstieg in die K.-o.-Phase. Und dafür macht der ORF SPORT für die Fans mit seinem „Showdown in Kansas“ die Nacht zum Tag, denn der Ankick ist um 4.00 Uhr in der Früh mitteleuropäischer Zeit. Da bereits ab 1.30 Uhr in ORF 1 das Spiel DR Kongo – Usbekistan auf dem Live-Programm steht (und aus rechtlichen Gründen ebendort gezeigt werden muss), öffnet das WM-Studio mit Vorberichten zum Österreich-Spiel um 2.30 Uhr in ORF SPORT +. Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska, Andrea Ivanschitz und zusätzlich Peter Stöger stimmen dabei auf das Spiel ein – im Wechselpass mit Rainer Pariasek und Andreas Herzog, die sich vor und aus dem Stadion melden und dabei u. a. die Ankunft des ÖFB-Busses ebenso zeigen wie Einblicke in die Kabine der Österreicher. Ab ca 3.30 Uhr geht es dann in ORF 1 mit dem ausführlichen Match-Countdown weiter, dabei melden sich dann auch Daniel Warmuth und Andreas Herzog von der Kommentatoren-Position.

Ebenfalls im Stadion ist Ö3-WM-Reporter Daniel Kulovits, der hoffentlich genug Grund haben wird, bei Live-Einstiegen wieder zu eskalieren.

Wer sich den Wecker dennoch nicht stellen möchte: ORF 1 zeigt die ausführlichen Highlights von Österreich – Algerien um 12.25 Uhr.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2. Bereits ab 6.00 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 halbstündlich ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das große Interesse an der Live-Berichterstattung von der Fußball-WM im ORF zeigt sich auch am gestrigen (25. Juni) Spiel Ecuador – Deutschland ab 22.00 Uhr: Die erste Halbzeit sahen bis zu 672.000 und im Schnitt 631.000 Fans bei 32 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden Marktanteile von 41 bzw. 45 Prozent erreicht.

Auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents waren beim Publikum weiter stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 25. Juni (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr, Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus) in Österreich bisher zusammen 18,6 Millionen Nutzungsminuten, 1,1 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und rund 400.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.