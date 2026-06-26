Erdbeben in Venezuela: Rotes Kreuz mit 3.000 Helferinnen und Helfern in den betroffenen Gebieten im Dauereinsatz! Bitte spenden Sie jetzt!

Wien (OTS) -

Nach dem verheerenden Doppelbeben in Venezuela in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni, mit zahlreichen Nachbeben sind 3.000 Helferinnen und Helfer des Venezolanischen Roten Kreuzes landesweit im Dauereinsatz. Such- und Rettungseinsätze stehen im Vordergrund – in den ersten 72 Stunden besteht die höchste Chance, Verschüttete lebend zu bergen –, außerdem Erste Hilfe und medizinische Versorgung. Acht Krankenhäuser und 34 Polikliniken des Roten Kreuzes sind aktiv und versorgen Verletzte.

„Leben retten hat jetzt Priorität. Rettungskräfte und mobile Ambulanzen wurden aus anderen Landesteilen in die am schwersten betroffenen Gebiete geschickt. Ein mobiles Feldspital des Venezolanischen Roten Kreuzes ist bereits im Einsatz, die Internationale Rotkreuz-Föderation unterstützt mit einem weiteren Feldspital. In den Notunterkünften versorgt das Rote Kreuz die Betroffenen mit Lebensmitteln, Wasser und Sanitäranlagen. Auch eine Hotline wurde eingerichtet, um Vermisste zu erfassen und im besten Fall wieder mit ihren Familien zusammenzuführen. Die Rotkreuz-Hilfe kommt direkt bei den Menschen an!“, erklärt Jürgen Högl, Leiter Internationale Krisen und Katastrophen beim Österreichischen Roten Kreuz.

Internationale Rotkreuz-Hilfe auf Hochtouren

Högl weiter: „Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung im Land leben in Armut, nun haben Millionen von ihnen alles verloren. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind unermüdlich für sie da, obwohl viele von ihnen selbst aus den Erdbebengebieten kommen. Mit 700 Angestellten und mehr als 3.300 Freiwilligen ist das Venezolanische Rote Kreuz die älteste und größte humanitäre Organisation im Land. Ihre lebensrettende Hilfe wird noch lange gefordert sein, die Opferzahlen werden weiter steigen. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende, damit unsere Hilfe vor Ort weitergehen kann!“

Der Suchdienst der Rotkreuz-Gesellschaften in Ecuador, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, Honduras und Argentinien – Länder mit großen venezolanischen Gemeinschaften – hilft, Familien miteinander in Kontakt zu bringen. Der Katastrophenhilfefonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) stellt im ersten Schritt 2 Millionen Schweizer Franken bereit, um die frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Erdbeben Venezuela

Oder online unter wir.roteskreuz.at/erdbeben-venezuela

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