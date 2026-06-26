LR Rosenkranz: Jugend stärken – psychische Gesundheit sichern

St. Pölten (OTS) -

Arbeitsmarkt-Landesrat Susanne Rosenkranz bringt eine neue psychosoziale Betreuung für bedürftige Jugendliche in den Jugendbildungszentren in Krems sowie Baden/Mödling auf den Weg. Mit der geplanten Ausschreibung schafft das Land Niederösterreich die Grundlage für ein niederschwelliges Unterstützungsangebot, das ab dem ersten Quartal 2027 Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Belastungen begleiten und ihren erfolgreichen Weg in Ausbildung und Beruf fördern soll.

„Wer jungen Menschen Halt gibt, schafft Perspektiven. Viele Jugendliche leiden bis heute unter den Folgen der Corona-Maßnahmen und kämpfen mit Überforderung, Ängsten, Depressionen oder sozialem Rückzug. Mit der psychosozialen Betreuung wollen wir sie frühzeitig unterstützen und ihnen die bestmöglichen Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung und einen guten Start ins Berufsleben geben“, betont Rosenkranz.

Die Ausschreibung knüpft an die Erfahrungen des Pilotprojekts in den Jugendbildungszentren Wiener Neustadt und Amstetten an. Dort hat sich gezeigt, wie wichtig rasche und niederschwellige Unterstützung direkt im Ausbildungsalltag ist. Wer psychisch stabil ist, kann Herausforderungen besser bewältigen und seine Ausbildung erfolgreicher abschließen. Genau hier setzt das Projekt mit Gruppenangeboten, individuellen Beratungsgesprächen und Unterstützung in Krisensituationen an.

„Junge Menschen sollen wissen: Sie sind mit ihren Sorgen nicht allein. Als Arbeitsmarkt-Landesrat ist es mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen eine gute Ausbildung und Qualifizierung zu ermöglichen. Auch als Mutter von drei Kindern ist es mir vollkommen klar, dass junge Menschen spüren müssen: Es gibt für mich Möglichkeiten. Ich kann etwas schaffen. Ich habe eine Zukunft. Wir dürfen als Gesellschaft nicht zulassen, dass junge Menschen zurückbleiben. Deshalb schaffen wir Angebote, die Halt geben und Orientierung bieten. Denn jeder junge Mensch, der seinen Platz im Leben findet, ist ein Gewinn – für sich selbst, für unseren Arbeitsmarkt und für Niederösterreich“, so Rosenkranz.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]