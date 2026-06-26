IV: Vorläufige politische Einigung zu „Horizon Europe“ ist wichtiges Signal für den FTI-Standort Europa

Wien (OTS) -

Die heute im Rat der EU erfolgte Annahme einer „partiellen allgemeinen Ausrichtung“ zum Horizon Europe-Paket ist ein starkes politisches Signal und wichtige Weichenstellung auf dem Weg zum neuen EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe 2028-34“.

Forschung, Technologie und Innovation sind wesentliche Pfeiler einer echten Wettbewerbsfähigkeit Europas. Angesichts des rasanten globalen Wettrennens und hohen Wettbewerbs um Technologievorsprünge forderte die Industriellenvereinigung (IV) konsequent ein ambitioniertes, eigenständiges Horizon Europe mit einem abgegrenzten Budget. Daher ist es sehr erfreulich, dass sich Wissenschafts- und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner, der seitens Österreich die Federführung für das EU-Forschungsrahmenprogramm obliegt, dafür stark eingesetzt hat.

Ambitioniertes abgegrenztes Budget und Stärkung der kollaborativen Forschung & Innovation gefordert

Der zypriotische Ratsvorsitz hat vor Kurzem im Rahmen der Veröffentlichung einer ersten „Verhandlungsbox“ zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR 2028-2034) rund 168 Milliarden Euro für das nächste Horizon Europe vorgeschlagen und liegt damit unter dem Vorschlag der EU-Kommission von 175 Milliarden Euro. „Ziel sollte weiterhin, insbesondere in Anlehnung an die Empfehlungen von Mario Draghi, der Expertengruppe rund um Manuel Heitor und dem EU-Parlament, ein klar abgegrenztes Budget in der Höhe von 220 Milliarden Euro für das neue Horizon Europe 2028-34 bleiben, um den FTI-Standort Europa entscheidend nach vorne zu bringen“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die österreichische Bundesregierung müsse sich bei den Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen klar für jene Programme, die Europas Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit stärken, einsetzen. Dabei ist insbesondere ein noch ambitionierteres Budget für Horizon Europe und eine Stärkung der kollaborativen Forschung in Säule 2 essenziell. Österreich ist im EU-Forschungsrahmenprogramm Nettoempfänger und mit bisher 1,7 Milliarden Euro an Rückflüssen im seit 2021 laufenden Programm insgesamt sehr erfolgreich. Dabei fallen rund 60 Prozent der zurückgeholten Forschungsmittel auf die kollaborative Forschung in der 2. Programmsäule. Europa braucht solche kollaborativen Innovationsökosysteme – bestehend aus einer exzellenten wissenschaftlichen Basis, hoch-innovativen Start-ups und Scale-ups, angewandter Forschung durch RTOs und durch eine starke und zukunftsfitte Industrie, die weiterhin maßgeblich in FTI investiert, F&E-Ergebnisse umsetzt und auf den Markt bringt. „Für das nächste Horizon Europe ist es insbesondere erforderlich, den budgetären Anteil für die kollaborative Forschung von den vorgeschlagenen 43 Prozent auf zumindest das bisherige Niveau von 56 Prozent zu erhöhen“, betont Neumayer.

Zentrale Rolle von Forschung, Technologie und Innovation bei Verbindung zum EU Competitiveness Fonds (ECF) notwendig

Künftig ist eine starke Verbindung insbesondere der kollaborativen Forschung in Säule 2 von Horizon Europe mit dem EU Competitiveness Fonds (ECF) vorgesehen, um FTI und industrielle Umsetzung effektiver entlang eines durchgängigen Investitionsweges zu gestalten. Wesentlich ist jedoch dabei, dass Horizon Europe als Forschungsprogramm eine mittel- bis langfristige Perspektive verfolgt und daher die Erkenntnisse aus der Forschung zentrale Impulsgeber der inhaltlichen Programmierung für den ECF sein müssen. Vor diesem Hintergrund ist es ein wichtiger erster Schritt, dass nach intensiven Diskussionen im Rat und darüber hinaus, nun immerhin eine gemeinsame Adressierung kollaborativer Forschungs- und Innovationsprioritäten nicht nur durch den ECF, sondern auch durch Horizon Europe vorgesehen ist. „Wichtig ist, im Programmierungsprozess auch die forschungsaktive Industrie miteinzubeziehen, um sowohl die Einschätzung des Potenzials von Forschung und Innovation zu neuen Technologien als auch die Beurteilung der Märkte und Faktoren zur Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen“, so der IV-Generalsekretär. Ebenso müssten EU-FTI-Partnerschaften mit ihrer umfassenden Expertise in den Prozess integriert werden und sowohl finanzielle als auch Sachleistungen als Beteiligungsform in diesen Partnerschaften anerkannt werden, um Unternehmen eine aktive und direkte Teilnahme und damit direkten Know-how Transfer zu ermöglichen.