W24 Stadtbarometer: 75 % der Wienerinnen und Wiener sind mit den Bädern und Naherholungsgebieten in Wien zufrieden

Wien (OTS) -

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Werden Sie im Sommer 2026 verreisen?

55 % Ja, 43 % nein, 2 % weiß nicht, keine Angabe

„Der Sommer in Wien bietet mit seinen Donau-Stränden, Bädern und Naherholungsgebieten Urlaubsfeeling vor der Haustüre.“ Wie sehr unterstützen Sie diese Aussage?

75 % ja, 22 % nein, 3 % weiß nicht, keine Angabe

Würden Sie Ihren Bekannten und Freunden, die nicht in der Stadt wohnen, Wien auch als Sommerurlaubsziel empfehlen? Stichwort Alte Donau, Prater, Schönbrunn und Co.?

56 % ja, 42 % nein, 42 weiß nicht, keine Angabe

Der Wiener Kultursommer (2. Juli bis 16. August) hat wieder ein umfangreiches Gratis-Event- und Konzert-Angebot in den Bezirken. Werden Sie eine Veranstaltung besuchen?

50 % ja, 43 % nein, 7 % weiß nicht, keine Angabe

Finden Sie es gut, dass am Donauinselfest auch immer mehr heimische Acts/Acts aus Österreich zum Zug kommen und live auftreten?

79 % ja, 12 % nein, 9 % weiß nicht, keine Angabe

Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen?

46 % Michael Ludwig SPÖ, 26 % Dominik Nepp FPÖ, 15 % Judith Pühringer Grüne, 4 % Bettina Emmerling Neos, 7 % Markus Figl ÖVP, 2 % Barbara Urbancic KPÖ

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

36 % SPÖ mit Michael Ludwig, 25 % FPÖ mit Dominik Nepp, 17 % Grüne mit Judith Pühringer, 9 % NEOS mit Bettina Emmerling, 8 % ÖVP mit Markus Figl, 4 % KPÖ mit Barbra Urbancic, 1 % andere Partei

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer kommentiert: „Die SPÖ bleibt klare Nummer 1 und kommt auf 36%, verliert aber im Vergleich zur letzten Umfrage leicht, sie spürt weiter den Gegenwind aus dem Bund. Die FPÖ stabilisiert sich auf 25% und ist klare Nummer 2 in der Stadt. Die Grünen legen zu und kommen auf 17%, NEOS erreichen 9%. Die ÖVP kommt auf 8% und leidet ebenfalls an einem starken Gegenwind aus dem Bund. Die KPÖ schafft auch weiter den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht. Bei der fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 46%, Dominik Nepp auf 26%. Ludwig und Nepp liegen über dem Ergebnis ihrer Partei. Judith Pühringer kommt auf 15%, Bettina Emmerling auf 4%, Markus Figl auf 7% und Barbara Urbanic auf 2%“.

Beschreibung der Untersuchung

Auftraggeber: W24 – Das Stadtfernsehen, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Gewichtungsverfahren: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Wahlverhalten

Quotenplan: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Bundesland, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n=840 Deklarierte +/- 3,4 % (LTW) davon n=810 Deklarierte +/- 3,4 % (BGM)

Untersuchungszeitraum: 22. Juni 2026 – 25. Juni 2026

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

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