Eröffnung E-Bike Ladestation Apetlon

Apetlon (OTS) -

Wir laden herzlich zur Präsentation der neuen E-Bike Ladestation in Apetlon ein. Die Ladestation ergänzt die beliebten Radrouten durch den Seewinkel und bietet Radfahrer:innen eine moderne, nachhaltige Infrastruktur. Gemeinsam mit der Gemeinde Apetlon setzten wir hiermit ein sichtbares Zeichen für die Energieunabhängigkeit.

Ort: Obere Akaziengasse/ Wallnerstraße, Apetlon: https://maps.app.goo.gl/fMwDNnwbSVZc1YNv8

Zeit: Mittwoch, 1. Juli 2026, 11:00 Uhr

Teilnehmer:innen:

CEO Burgenland Energie Stephan Sharma

Bürgermeisterin Apetlon Silvia Pitzl

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].