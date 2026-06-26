- 26.06.2026, 10:37:32
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Eröffnung E-Bike Ladestation Apetlon
MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin
Wir laden herzlich zur Präsentation der neuen E-Bike Ladestation in Apetlon ein. Die Ladestation ergänzt die beliebten Radrouten durch den Seewinkel und bietet Radfahrer:innen eine moderne, nachhaltige Infrastruktur. Gemeinsam mit der Gemeinde Apetlon setzten wir hiermit ein sichtbares Zeichen für die Energieunabhängigkeit.
Ort: Obere Akaziengasse/ Wallnerstraße, Apetlon: https://maps.app.goo.gl/fMwDNnwbSVZc1YNv8
Zeit: Mittwoch, 1. Juli 2026, 11:00 Uhr
Teilnehmer:innen:
- CEO Burgenland Energie Stephan Sharma
- Bürgermeisterin Apetlon Silvia Pitzl
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at
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