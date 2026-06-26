  • 26.06.2026, 10:37:02
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ORF Burgenland: Martin Herics ist neuer Moderator von "Dobar dan Hrvati"

Eisenstadt (OTS) - 

Der ORF Burgenland verstärkt sein Moderationsteam für die burgenlandkroatische TV-Sendung "Dobar dan Hrvati": Am Sonntag, dem 28. Juni 2026, wird der 24-jährige Burgenlandkroate Martin Herics aus Schandorf/Čemba zum ersten Mal zur Sendung begrüßen. Herics ist seit 2024 als Gestalter von TV- und Radio-Beiträgen in der kroatischen Volksgruppenredaktion des ORF tätig. Er hat vor Kurzem das Lehramtsstudium für Latein sowie für Bosnisch, Kroatisch und Serbisch abgeschlossen. In seiner Freizeit ist er in mehreren Vereinen aktiv, als Fußballer aber auch als Musiker bei Tamburicagruppen wie z.B. "BaHeTaši".

"Mit Martin Herics hat die Redaktion einen neuen Moderator gewonnen, für den die Zugehörigkeit zu der Volksgruppe ein wichtiger Bestandteil seiner Identität ist", so ORF Burgenland Landesdirektor Mag. Werner Herics, der ebenfalls Burgenlandkroate ist und mit Martin Herics – trotz Namensgleichheit – nicht verwandt ist.

"Als Burgenlandkroate ist 'Dobar dan Hrvati' seit meiner Kindheit Teil meines Lebens und ich freue mich auf diese Herausforderung“, sagt Martin Herics.

Die wöchentliche Sendung "Dobar dan Hrvati" ist das Aushängeschild der kroatischen Volksgruppenredaktion und bietet seit fast 40 Jahren Sonntag für Sonntag Informationen aus dem Leben der Volksgruppe.

Die Themen der Sendung am kommenden Sonntag, um 13.30 Uhr in ORF 2/B, sind unter anderem das Schulfest des Zweisprachigen Bundesgymnasiums in Oberwart, Tamburica am Lagerfeuer in Weingraben/Bajngrob und eine neue CD des Chors aus Kroatisch Jahrndorf/Hrvatski Jandrof.

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