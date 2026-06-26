  • 26.06.2026, 10:34:02
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HYLA: Vertriebssystem belohnt Erfolg und öffnet Wege in die Selbstständigkeit

Altdorf (OTS) - 

Wer im Direktvertrieb erfolgreich verkaufen will, der muss vom Produkt begeistert sein. So ist es auch bei HYLA. Wer sich als Kunde vom Hyla überzeugt hat, kann ohne große Investments in die Selbständigkeit einsteigen und als Partner für Hyla tätig werden. Wer das Produkt selbst zu Hause anwendet, der kann Käufern Technik, Handhabung und Anwendung am besten erklären. Verkäuferinnen im Direktvertrieb finden die ersten Interessenten und Käuferinnen oft im persönlichen Umfeld. Weil das Produkt sehr beliebt ist, wird der Hyla - und der Verkäufer - gerne von bestehenden Kunden weiterempfohlen.

Der Weg zu größerem Umsatz ist der Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur. Jede Verkäuferin kann Käufern den Weg in die freiberufliche Selbständigkeit eröffnen. Das ist bei HYLA besonders leicht, denn neue Verkäuferinnen können ohne finanzielle Investitionen starten, abgesehen vom Erwerb des Geräts für den eigenen Haushalt. Sie müssen nichts kaufen bzw. vorfinanzieren, sondern erhalten das Gerät in Kommission. Einzige Voraussetzung: Sie müssen an einer ausführlichen Produkt- und Verkaufsschulung in der Firmenzentrale von HYLA teilnehmen. Dabei lernen sie das Unternehmen und das Management und die gesamte Produktpalette kennen. Die Vorteile für Verkäuferinnen liegen auf der Hand: Es reicht Begeisterung für das Produkt und die Präsentation des Gerätes; denn nichts überzeugt besser als die Vorführung des Hyla in der Wohnung der Interessenten.

Man kann nebenberuflich starten und man kann eine selbstständige Existenz daraus machen, wenn man weitere Verkäuferinnen überzeugen und zum Erfolg führen kann. Erfolgreiche Leiter von mehrstufigen Vertriebsteams organisieren eigene Schulungen, Coachings und Incentive-Veranstaltungen für das eigene Vertriebsteam und bezahlen das aus ihrer Überprovision. Wie kann man Verkäufer werden, wenn man noch keine HYLA besitzt? HYLA-Geschäftsführer Jan Pfeiffer rät: "Überzeugen Sie sich zuerst von dem Produkt, denn mit dieser Begeisterung und Expertise können Sie den Hyla am besten anderen Interessenten zeigen. Zum Kaufen des Hylas sucht man einfach nach einem Vertriebspartner oder schreibt eine E-Mail an das Unternehmen."

Rückfragen & Kontakt

Jürgen Braatz
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