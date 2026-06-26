AVISO: Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn

Wien (OTS) -

259 Polizeischülerinnen und Polizeischüler werden am 29. Juni 2026 in Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl beim Schloss Schönbrunn in Wien feierlich angelobt. Außerdem feiern 220 Polizeischülerinnen und Polizeischüler den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung.

Wann: 29. Juni 2026, 9:30 Uhr

Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, 1130 Wien (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Bitte um Anmeldung vor Ort beim Portier Hietzinger Tor.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2w3zjxbx