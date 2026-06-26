Concrete Design Competition 2025/26: 31 Projekte zeigen neue Wege für den Betonbau

Wien (OTS) -

Studierende der Fachhochschule Kärnten gewinnen den Wettbewerb für nachhaltiges Bauen mit Beton – knapp 50 Nachwuchstalente aus Österreich beteiligten sich mit 31 Einreichungen.

Die interdisziplinäre Fachjury zeichnete fünf Arbeiten aus, die innovative Ansätze für einen ressourcenschonenden, kreislauffähigen und digital unterstützten Betonbau zeigen. Der erste Platz ging an Shanmugam Anbananthan, Lisa-Marie Hubert, Thomas Nissler und Lilli Platzer von der FH Kärnten, weitere Auszeichnungen erhielten Marc-Patrick Pfleger, Elisabeth Radl und Nina Sam von der Hochschule Campus Wien sowie Patrick und Simon Leitner von der Technischen Universität Wien.

Der alle zwei Jahre stattfindende Studierendenwettbewerb stand diesmal unter dem Motto „Transform“. Gesucht waren Konzepte für Bauwerke, die sich mit ästhetischen Konzepten, konstruktiven Systemen oder innovativen Fertigungstechniken auseinandersetzen. Organisiert wird die Concrete Design Competition in Österreich von Beton Dialog Österreich; parallel findet sie in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Irland statt.

Für Claudia Dankl, Vorstand von Beton Dialog Österreich und stellvertretende Geschäftsführerin der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, leistet der Wettbewerb einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung künftiger Fachkräfte: „Die Concrete Design Competition motiviert Studierende, sich mit der Zukunft des nachhaltigen Bauens auseinanderzusetzen und Beton neu zu denken. Denn Beton ist der Hebel, ohne den uns die Transformation des Bauwesens nicht gelingen wird.“

Die ausgezeichneten Projekte

1. Platz – Shanmugam Anbananthan, Lisa-Marie Hubert, Thomas Nissler und Lilli Platzer (FH Kärnten): Studierende des Bauingenieurwesens entwickelten ein leichtes, komplex geformtes Betongewölbe. Gefertigt mit 3D-Druck, Lasercutter und einer aufblasbaren Schalung, überzeugte es sowohl konstruktiv als auch gestalterisch.

2. Platz (geteilt) – Marc-Patrick Pfleger, Elisabeth Radl und Nina Sam (Hochschule Campus Wien): Ein robotergedruckter Betonträger in optimierter Form reduziert den Materialverbrauch bei gleichbleibender Stabilität.

2. Platz (geteilt) – Patrick Leitner, Simon Leitner (TU Wien): Statt herkömmlichem Stahl werden Basaltfasern als Bewehrung maschinell entlang der Kraftlinien eingelegt – materialeffizient, umweltfreundlich und so flexibel, dass faltbare Betonplatten möglich sind.

Anerkennung – Nadine Exß, Bettina Jung (TU Wien): Ein Gebäudeentwurf, der alte Betonträger und Stahlteile vom Wiener Westbahnhof als tragende Elemente einer gefalteten Dachkonstruktion wiederverwendet.

Lobende Erwähnung – Dina Unterfrauner (TU Wien): Aus alten Betonplatten eines Wiener Brachgrundstücks wurde direkt vor Ort ein Pool gebaut – ein praktisches Experiment zur Wiederverwendung von Abbruchmaterial, das vor allem durch seine Symbolkraft überzeugte.

Die prämierten Studierenden nehmen im August 2026 an einer internationalen Masterclass teil. Diese findet heuer am PORR Campus in Wien statt und bringt Nachwuchstalente aus allen teilnehmenden Ländern zusammen.

Fotos der Gewinnerprojekte zum Download, Abdruck honorarfrei

www.beton-dialog.at/betonbau-neu-gedacht-cdc2026

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