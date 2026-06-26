Grüne Wien/Pühringer, Kraus: „Coole Zonen“ bei 40 Grad zu – „Herr Bürgermeister, öffnen Sie die Coolen Zonen am Rekordhitze-Wochenende!“

Wien (OTS) -

Seit Tagen hängt eine extreme Hitzeglocke über der Stadt – und am Wochenende wird das Thermometer in rekordverdächtige Höhen schnellen: Am Sonntag sollen es bis zu 40 Grad werden. Die von der Stadt vielgepriesenen „Coolen Zonen“, also gekühlte Gebäude, die für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, können den hitzegeplagten Wiener:innen am Wochenende jedoch keine Abkühlung verschaffen. Wer sich die Öffnungszeiten der Coolen Zonen auf der Website der Stadt Wien ansieht, wird seinen Augen nicht trauen: Sie bleiben auch bei extremer Hitze geschlossen.

„Ganz Wien ächzt unter der sengenden Hitze, doch die Coolen Zonen bleiben auch am Rekordhitze-Wochenende geschlossen. Das ist angesichts von bis zu 40 Grad fahrlässig. Herr Bürgermeister, öffnen Sie die Coolen Zonen und lassen Sie die Wiener:innen nicht in der Hitze brüten!“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, und weiter: „In Österreich sterben mehr Menschen durch die Hitze als im Straßenverkehr. Das ist gerade auch für die ältere Generation ein großes Gesundheitsrisiko. Jetzt am Höhepunkt der Hitzewelle weiterhin im Nichtstun zu verharren, wäre hochgradig verantwortungslos. Der Bürgermeister muss umgehend einen Wochenendbetrieb in den Coolen Zonen in die Wege leiten.“

Sinnbildlich für planloses Vorgehen bei Hitze

„Es ist sinnbildlich für das planlose Vorgehen der Stadtregierung bei der Hitze, dass die Coolen Zonen ausgerechnet am Wochenende mit bis zu 40 Grad geschlossen bleiben“, so Pühringer und Kraus – und abschließend: „Die Planlosigkeit zeigt sich auch bei den veränderten Öffnungszeiten für die Familienfreibäder, hier wurde einfach nur zu den Öffnungszeiten zurückgekehrt, die vor den Kürzungen schon gegolten haben. Die Hitze hört am Wochenende nicht auf. Was die Stadtregierung aufführt, ist kein angemessenes Hitzeschutz-Management.“