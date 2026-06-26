Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt sieben Kinofilmprojekte mit rund 2,7 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Nach internationalen Erfolgen bei den diesjährigen Filmfestspielen in Berlin und Cannes folgte nun auch ein nationaler Preisregen für mehrere, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinoproduktionen. Beim kürzlich vergebenen Österreichischen Filmpreis gingen die Auszeichnungen in 17 von insgesamt 18 Kategorien an sechs mit ORF-Beteiligung entstandene Spiel- und Dokumentarfilme. Im ORF-TV werden die ORF-kofinanzierten Produktionen regelmäßig einem breiten Publikum zugänglich gemacht, wie etwa demnächst das Drama „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ (28. Juni, 23.05 Uhr, ORF 2; auch auf ORF ON) mit Vicky Krieps in der Rolle der titelgebenden Schriftstellerin, deren 100. Geburtstag dieser Tage begangen wird. Nun wurden in der 203. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut, die am 25. Juni 2026 stattfand, neue Projekte auf den Weg zu künftigen Erfolgen geschickt. Aus zahlreichen Einreichungen wurden fünf Spielfilm- und zwei Dokumentarfilmprojekte ausgewählt, denen der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens maßgebliche Finanzierungsbeiträge in der Gesamthöhe von rund 2,7 Millionen Euro zugesagt hat.

Bei dieser Einreichungsrunde konnte sich vor allem weibliches Filmschaffen durchsetzen. Gleich zwei Filmemacherinnen widmen sich Romanverfilmungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Pia Hierzegger nimmt in „Nicht wie ihr“ nach dem Roman von Tonio Schachinger einen Fußballstar ins Visier und unter der Regie von Catalina Molina manifestiert sich nach dem Suizid einer Mutter „Die Wut, die bleibt“ nach dem Roman von Mareike Fallwickl. Anja Salomonowitz lässt in „Bis einer weint“ das Kind einer Nachrichtensprecherin verschwinden, die sich während der Suche nach ihm in eine märchenhafte Welt flüchtet. In „Sag mir wie“ lassen Birgit Bergmann und Oliver Werani eine Rollstuhlfahrerin und einen Ex-Häftling aufeinandertreffen. Markus Schleinzer wagt mit „Klaus“ ein Coming-of-Age-Musical rund um die ikonische queere Künstlerfigur Klaus Nomi. In ihrem Dokumentarfilm „Forbidden Fruits“ wird Filmemacherin Bianca Gleissinger von Weight-Watchers-Gründerin Jean Nidetch heimgesucht und in „Außerhalb des Quadrats“ stellt Pavel Cuzuioc die Frage nach Normalität, indem er einen außergewöhnlichen Psychiater porträtiert.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 203. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

„Bis einer weint“

Spielfilm

Buch und Regie: Anja Salomonowitz

Produktion: Seidl Film

Als die Tochter einer bekannten Nachrichtensprecherin spurlos verschwindet, kommen sofort antisemitische Verdächtigungen und Hysterie in Internet und Realität auf. Ihre eigenen Schuldgefühle aber ermöglichen es ihr in eine märchenhafte Realität zu flüchten, die sie sich selbst erschafft.

„Die Wut, die bleibt“

Spielfilm

Buch: Lea Brix (nach dem Roman von Mareike Fallwickl)

Regie: Catalina Molina

Produktion: Epo Film

Nach dem Tod von Helene, die an der Last von Familie und Alltag zerbrochen ist, übernimmt ihre beste Freundin Sarah aus Schuldgefühl immer mehr Verantwortung für die zurückgelassene Familie. Unmerklich gerät sie dabei in dieselben Strukturen, die zuvor unsichtbar geblieben sind. Während Tochter Lola sich gegen die Erwartungen auflehnt, an denen ihre Mutter zerbrochen ist, wird sichtbar, wie Rollen weitergegeben werden und wie schwer es ist, sie zu durchbrechen. „Die Wut, die bleibt“ erzählt von weiblicher Erschöpfung, systematischer Ungleichheit und der Kraft feministischer Solidarität.

„Nicht wie ihr“

Spielfilm

Buch und Regie: Pia Hierzegger (nach dem Roman von Tonio Schachinger)

Produktion: Superfilm

Ivo Trifunović ist Fußballprofi. Er wusste immer schon, dass er besonders ist. Besonders cool, besonders talentiert, besonders attraktiv. Alle wussten es, seine Familie, seine Jugendtrainer, seine Freunde im Fußballkäfig. Jetzt ist er unter den bestbezahlten Fußballern der Welt, fährt einen Bugatti, hat eine wunderschöne Ehefrau und zwei entzückende Kinder, die er über alles liebt. Doch als seine Jugendliebe Mirna ins Spiel kommt, scheint das sichere Gerüst gefährdet.

„Sag mir wie“

Spielfilm

Buch und Regie: Birgit Bergmann, Oliver Werani

Produktion: Geyrhalter Film

Die 55-jährige Maria lebt mit ihrer pubertierenden Tochter ein selbstbestimmtes Leben, im Rollstuhl, nur der Traummann fehlt. Als ihr ausgerechnet Ulli, ein stark tätowierter Ex-Häftling, als Assistent zur Seite gestellt wird, gerät ihre Welt ins Wanken.

„Klaus“

Musikfilm

Buch und Regie: Markus Schleinzer

Produktion: Schubert Füm

Klaus ist ein Coming-of-Age-Musical mit Animationsfilm-Anteilen, in dem das klassische Musical der späten 1940er bis Anfang der 1960er Jahre auf New Wave und Oper treffen wird.

„Forbidden Fruits“

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Bianca Gleissinger

Produktion: E & A Film

Der Geist der verstorbenen Weight-Watchers-Erfinderin Jean Nidetch sucht Bianca Gleissinger heim, um ihr zu sagen, dass sie mal wieder fett geworden ist und abnehmen soll. Ein für alle Mal will die Filmemacherin sich nun fragen: „Muss ich das?“

Innovationsprojekt

„Außerhalb des Quadrats“

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Pavel Cuzuioc

Produktion: Panama Film

Ein Psychiater lebt in einer moldauischen Kleinstadt zwischen beruflichem Alltag und seiner Leidenschaft für Cosplay. Verkleidet als Freud, Darth Vader oder Freddie Mercury wirft er in einem Land zwischen sowjetischem Erbe und europäischer Zukunft eine fundamentale Frage auf: Was bedeutet es wann, wo und warum, „normal“ zu sein?