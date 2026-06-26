Grüne Wien/Pühringer, Berner: Die Novelle des Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetzes stärkt Überwachung statt Familien

Wien (OTS) -

Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA11) befindet sich seit langem im Krisenmodus. „Steigende Fallzahlen, chronischer Personalmangel, überlastete Krisenzentren und wiederholte Kritik durch den Stadtrechnungshof zeigen, dass Probleme vor allem durch fehlende Ressourcen und unzureichende Arbeitsbedingungen entstehen. Hier zeigt sich ein Versagen der verantwortlichen NEOS-Stadträtin Emmerling. Es reicht einfach nicht, auf immer wiederkehrende Skandale nur mit Betroffenheit zu reagieren“, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer. Statt diese strukturellen Probleme zu lösen, setzt die Gesetzesnovelle, die im heutigen Landtag beschlossen wird, auf eine Ausweitung staatlicher Kontroll- und Ermittlungsbefugnisse sowie auf eine Absenkung fachlicher Standards.



Mehr Überwachung, weniger Vertrauen



Mit den neuen Sonderauskunftsrechten erhält die Wiener Kinder- und Jugendhilfe weitreichende Möglichkeiten zum Zugriff auf sensible polizeiliche Daten. Zentrale Fragen zu Verhältnismäßigkeit, Datenverarbeitung, Löschung und den Folgen solcher Abfragen bleiben ungeklärt. „Kinderschutz darf nicht auf Kontrolle und Verwaltungseffizienz reduziert werden. Erfolgreicher Kinderschutz basiert auf Vertrauen, Kooperation und professioneller Beziehungsarbeit mit Familien“, so die Familiensprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.



Die Ausweitung der zulässigen Berufsgruppen in sozialpädagogischen Einrichtungen wird von Gewerkschaften, Arbeiterkammer und Fachvertretungen kritisch gesehen. Sozialpädagogische Arbeit erfordert spezifische Qualifikationen, Praxiserfahrung und Methodenkompetenz. „Anstatt Fachkräftemangel durch bessere Arbeitsbedingungen, strikte Ruhezeiten und faire Bezahlung zu bekämpfen, droht eine Senkung fachlicher Standards für Mitarbeiter:innen“, so Berner.



Besonders kritisch sehen die Grünen die vorgesehene Zusammenführung der Krisenzentren mit Einrichtungen der vollen Erziehung. Krisenzentren erfüllen einen spezialisierten Auftrag und benötigen neben qualifiziertem Personal klar definierte fachliche Abklärungskonzepte.

Sozialpädagogische WGs sind dagegen für Langzeitbetreuung ausgelegt. Nach dem vorliegenden Gesetz können in Zukunft auch sozialpädagogische WGs zur Krisenabklärung herangezogen werden. „Diese Vermischung wird langfristig zu noch mehr Überforderung in einem hochsensiblen Bereich führen“, so Berner.



Auch für die nun verpflichtenden Kinderschutzkonzepte fehlen ausreichende Mittel für Implementierung, Schulung und die Kinderschutzbeauftragte selbst.



Die Forderungen der Grünen Wien:

Keine Ausweitung von Überwachungs- und Ermittlungsbefugnissen ohne klare rechtliche Grenzen, Transparenz und Datenschutzgarantien.

Rücknahme der Ausweitung fachfremder Berufsgruppen in der sozialpädagogischen Arbeit.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch höhere Personalschlüssel, faire Entlohnung, Einhaltung von Ruhezeiten und bessere Entlastungsstrukturen.

Eigenständige gesetzliche Verankerung der Krisenzentren als Einrichtungen der stationären Gefährdungsabklärung.

Ausreichende finanzielle Mittel für die Umsetzung von Kinderschutzkonzepten und Kinderschutzbeauftragte.

Stärkung von Prävention, Beziehungsarbeit und Familienunterstützung statt weiterer Kontrollinstrumente.

„Kinderschutz braucht Fachlichkeit, Ressourcen und Vertrauen – nicht mehr Überwachung und niedrigere Standards“, so Pühringer und Berner abschließend.